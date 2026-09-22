Buddy Guy - Damn Right, I've Got The Blues (8719262014817) виниловая пластинка

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"Damn Right, I've Got The Blues" - переиздание, на черном 180-ти граммовом винил, седьмого студийного альбома блюзового гитариста и вокалиста Бадди Гайя, изначально вышедшего в 1991 году. Бадди Гай - один из самых известных блюзменов современности, он поработал со множеством звезд музыки ХХ века: Эриком Клэптоном, Джеффом Беком, Кеб Мо, Китом Ричардсом, Би Би Кингом и многими другими. В 2005 Бадди Гай был включен в Зал славы Рок-н-ролла. Последний альбом музыканта Living Proof вышел в 2010 году, он получил награду "Грэмми" как "Лучший современный блюзовый альбом".

"Damn Right, I've Got The Blues" - переиздание, на черном 180-ти граммовом винил, седьмого студийного альбома блюзового гитариста и вокалиста Бадди Гайя, изначально вышедшего в 1991 году. Бадди Гай - один из самых известных блюзменов современности, он поработал со множеством звезд музыки ХХ века: Эриком Клэптоном, Джеффом Беком, Кеб Мо, Китом Ричардсом, Би Би Кингом и многими другими. В 2005 Бадди Гай был включен в Зал славы Рок-н-ролла. Последний альбом музыканта Living Proof вышел в 2010 году, он получил награду "Грэмми" как "Лучший современный блюзовый альбом".

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