Buddy Guy - Damn Right, I've Got The Blues (8719262014817) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Damn Right, I've Got The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719843
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Damn Right, I've Got The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Damn Right, I've Got The Blues, Where Is The Next One Coming From, Five Long Years, Mustang Sally, There Is Something On Your Mind, Early In The Morning, Too Broke To Spend The Night, Black Night, Let Me Love You Baby, Rememberin' Stevie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - Damn Right, I've Got The Blues (8719262014817) виниловая пластинка
"Damn Right, I've Got The Blues" - переиздание, на черном 180-ти граммовом винил, седьмого студийного альбома блюзового гитариста и вокалиста Бадди Гайя, изначально вышедшего в 1991 году. Бадди Гай - один из самых известных блюзменов современности, он поработал со множеством звезд музыки ХХ века: Эриком Клэптоном, Джеффом Беком, Кеб Мо, Китом Ричардсом, Би Би Кингом и многими другими. В 2005 Бадди Гай был включен в Зал славы Рок-н-ролла. Последний альбом музыканта Living Proof вышел в 2010 году, он получил награду "Грэмми" как "Лучший современный блюзовый альбом".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Damn Right, I've Got The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Damn Right, I've Got The Blues, Where Is The Next One Coming From, Five Long Years, Mustang Sally, There Is Something On Your Mind, Early In The Morning, Too Broke To Spend The Night, Black Night, Let Me Love You Baby, Rememberin' Stevie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Damn Right, I've Got The Blues" - переиздание, на черном 180-ти граммовом винил, седьмого студийного альбома блюзового гитариста и вокалиста Бадди Гайя, изначально вышедшего в 1991 году. Бадди Гай - один из самых известных блюзменов современности, он поработал со множеством звезд музыки ХХ века: Эриком Клэптоном, Джеффом Беком, Кеб Мо, Китом Ричардсом, Би Би Кингом и многими другими. В 2005 Бадди Гай был включен в Зал славы Рок-н-ролла. Последний альбом музыканта Living Proof вышел в 2010 году, он получил награду "Грэмми" как "Лучший современный блюзовый альбом".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buddy Guy - Damn Right, I've Got The Blues (8719262014817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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