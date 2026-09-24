The Guess Who - The Best Of (8719262007871) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 719842
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262007871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
These Eyes, Laughing, Undun, No Time, American Woman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, Hand Me Down World, Bus Rider, Share The Land, Do You Miss Me Darlin'?, Hang On To Your Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара The Guess Who - The Best Of (8719262007871) виниловая пластинка
Канадская рок-группа The Guess Who всегда была любима и критиками (за невероятное разнообразие их музыки) и слушателями (за стабильно высокое качество). А потому не удивительно, что сборник хитов The Best Of The Guess Who стал весьма популярным в США и сумел добраться до 12 строки хит-парада. Главная прелесть этой компиляции – музыканты показывают всё своё мастерство и не ограничиваются одним жанром, даря нам рок-, джаз-, AOR-композиции и даже используют оркестровую музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262007871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Guess Who
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
These Eyes, Laughing, Undun, No Time, American Woman, No Sugar Tonight / New Mother Nature, Hand Me Down World, Bus Rider, Share The Land, Do You Miss Me Darlin'?, Hang On To Your Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Канадская рок-группа The Guess Who всегда была любима и критиками (за невероятное разнообразие их музыки) и слушателями (за стабильно высокое качество). А потому не удивительно, что сборник хитов The Best Of The Guess Who стал весьма популярным в США и сумел добраться до 12 строки хит-парада. Главная прелесть этой компиляции – музыканты показывают всё своё мастерство и не ограничиваются одним жанром, даря нам рок-, джаз-, AOR-композиции и даже используют оркестровую музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
The Guess Who - The Best Of (8719262007871) виниловая пластинка - купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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