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Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка

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Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 1
Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 2
Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 3
Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 4
Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 5
Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Miles & Me
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 3
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 4
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 5
  • Larry Coryell - Monk, Trane, Miles &amp; Me (0632375702816) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SAVANT
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Savant
Barcode
[0632375702816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Miles & Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Star Eyes, Trinkle Tinkle, All Blues, Naima, Fairfield County Blues, Up Against The Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Eyes, Trinkle Tinkle, All Blues, Naima, Fairfield County Blues, Up Against The Wall

Отзывы о товаре Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SAVANT
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Savant
Barcode
[0632375702816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Larry Coryell
Альбом (сингл)
Miles & Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Star Eyes, Trinkle Tinkle, All Blues, Naima, Fairfield County Blues, Up Against The Wall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Eyes, Trinkle Tinkle, All Blues, Naima, Fairfield County Blues, Up Against The Wall
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Coryell - Monk, Trane, Miles & Me (0632375702816) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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