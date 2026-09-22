Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate (0194399318515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LOVE AND HATE
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 719829
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399318515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LOVE AND HATE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Avalanche, Last Year's Man, Dress Rehearsal Rag, Diamonds in the Mine, Love Calls You By Your Name, Famous Blue Raincoat, Sing Another Song, Boys, Joan of Arc
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate (0194399318515) виниловая пластинка
Вслед за вышедшим ограниченным тиражом, эксклюзивно для RSD BLACK FRIDAY 2021, юбилейным переизданием альбома Леонарда Коэна "Songs of Love and Hate" 1971 года, тепеь будет выпущена аналогичная регулярная версия альбома на черном виниле. Юбилейное переиздание на виниле, теперь на черной пластинке в стандартной упаковке, которая включает 8-страничный буклет 12x12 с текстами. Звук был получен с оригинальных аналоговых лент с помощью новой прямой цифровой передачи и отремастирован Стивом Берковицем в 2021 году. Примечательно, что список треков на обратной стороне обложки LP - это стикер, который снимается при удалении целлофана, так что обложка воспроизводит оригинальный артворк без треклиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399318515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS OF LOVE AND HATE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Avalanche, Last Year's Man, Dress Rehearsal Rag, Diamonds in the Mine, Love Calls You By Your Name, Famous Blue Raincoat, Sing Another Song, Boys, Joan of Arc
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вслед за вышедшим ограниченным тиражом, эксклюзивно для RSD BLACK FRIDAY 2021, юбилейным переизданием альбома Леонарда Коэна "Songs of Love and Hate" 1971 года, тепеь будет выпущена аналогичная регулярная версия альбома на черном виниле. Юбилейное переиздание на виниле, теперь на черной пластинке в стандартной упаковке, которая включает 8-страничный буклет 12x12 с текстами. Звук был получен с оригинальных аналоговых лент с помощью новой прямой цифровой передачи и отремастирован Стивом Берковицем в 2021 году. Примечательно, что список треков на обратной стороне обложки LP - это стикер, который снимается при удалении целлофана, так что обложка воспроизводит оригинальный артворк без треклиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate (0194399318515) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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