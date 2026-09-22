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The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка

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The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 1
The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 2
The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 3
The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719826
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429136302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
To Believe (Feat. Moses Sumney), A Caged Bird / Imitations of Life (Feat. Roots Manuva), Lessons, Wait for Now / Leave the World (Feat. Tawiah), The Workers of Art, Zero One / This Fantasy (Feat. Grey Reverend), A Promise (Feat. Heidi Vogel)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка

Cinematic Orchestra — британская музыкальная группа в стиле ню-джаз и даунтемпо, созданная в 1999 году Джейсоном Суинскоу, а затем при участии его музыкального соратника Доминика Смита. Группа подписала контракт с независимым лейблом Ninja Tune. Cinematic Orchestra выпустили четыре студийных альбома: Motion (1999), Every Day (2002), Ma Fleur (2007) и To Believe (2019), а также два альбома саундтреков к фильмам: Man with a Movie Camera (2003) и The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2009). Помимо Суинскоу, в состав группы входят бывший участник DJ Food PC (Патрик Карпентер) на вертушках, Люк Флауэрс на барабанах, Том Чант на саксофоне, Ник Рамм на фортепиано, Стюарт МакКаллум на гитаре, Фил Франс на контрабасе. Бывшие участники: Джейми Коулмен (труба), Т. Дэниел Ховард (ударные), Федерико Уги (ударные), Алекс Джеймс (фортепиано) и Clean Sadness (синтезатор, программирование). Хайди Фогель (вокал) появляется как постоянный соавтор. Суинско и Карпентер также записывались вместе под названием группы Neptune. To Believe — пятый студийный альбом британской группы The Cinematic Orchestra. Он вышел 15 марта 2019 года на лейблах Ninja Tune и Domino. Это первый альбом группы за 12 лет после Ma Fleur (2007), в поддержку которого состоялся тур во втором квартале 2019 года. Как и предыдущие работы группы, альбом вдохновлён джазом, и в нём приняли участие гости из «мировой соул- и джазовой сцены». Главный сингл «A Caged Bird/Imitations of Life» с участием Roots Manuva был выпущен ограниченным тиражом на 12-дюймовой пластинке в независимых магазинах в январе 2019 года. Наряду с коллаборациями с Мозесом Самни, Roots Manuva, Tawiah, Grey Reverend, Хайди Фогель и Dorian Concept, в альбоме To Believe представлены струнные аранжировки Мигеля Этвуд-Фергюсона. Альбом, как говорят, отличается «широкоэкранным оттенком», «черпнутым из мощи» альбома группы Clash. Сведением занимался Том Элмхерст в студии Electric Lady в Нью-Йорке.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429136302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Cinematic Orchestra
Альбом (сингл)
To Believe
Жанр
Jazz, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
To Believe (Feat. Moses Sumney), A Caged Bird / Imitations of Life (Feat. Roots Manuva), Lessons, Wait for Now / Leave the World (Feat. Tawiah), The Workers of Art, Zero One / This Fantasy (Feat. Grey Reverend), A Promise (Feat. Heidi Vogel)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Cinematic Orchestra — британская музыкальная группа в стиле ню-джаз и даунтемпо, созданная в 1999 году Джейсоном Суинскоу, а затем при участии его музыкального соратника Доминика Смита. Группа подписала контракт с независимым лейблом Ninja Tune. Cinematic Orchestra выпустили четыре студийных альбома: Motion (1999), Every Day (2002), Ma Fleur (2007) и To Believe (2019), а также два альбома саундтреков к фильмам: Man with a Movie Camera (2003) и The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2009). Помимо Суинскоу, в состав группы входят бывший участник DJ Food PC (Патрик Карпентер) на вертушках, Люк Флауэрс на барабанах, Том Чант на саксофоне, Ник Рамм на фортепиано, Стюарт МакКаллум на гитаре, Фил Франс на контрабасе. Бывшие участники: Джейми Коулмен (труба), Т. Дэниел Ховард (ударные), Федерико Уги (ударные), Алекс Джеймс (фортепиано) и Clean Sadness (синтезатор, программирование). Хайди Фогель (вокал) появляется как постоянный соавтор. Суинско и Карпентер также записывались вместе под названием группы Neptune. To Believe — пятый студийный альбом британской группы The Cinematic Orchestra. Он вышел 15 марта 2019 года на лейблах Ninja Tune и Domino. Это первый альбом группы за 12 лет после Ma Fleur (2007), в поддержку которого состоялся тур во втором квартале 2019 года. Как и предыдущие работы группы, альбом вдохновлён джазом, и в нём приняли участие гости из «мировой соул- и джазовой сцены». Главный сингл «A Caged Bird/Imitations of Life» с участием Roots Manuva был выпущен ограниченным тиражом на 12-дюймовой пластинке в независимых магазинах в январе 2019 года. Наряду с коллаборациями с Мозесом Самни, Roots Manuva, Tawiah, Grey Reverend, Хайди Фогель и Dorian Concept, в альбоме To Believe представлены струнные аранжировки Мигеля Этвуд-Фергюсона. Альбом, как говорят, отличается «широкоэкранным оттенком», «черпнутым из мощи» альбома группы Clash. Сведением занимался Том Элмхерст в студии Electric Lady в Нью-Йорке.


Теги товара: Цветной винил
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