Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 719825
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072657694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
900 Miles, Oh Dear, What Can the Matter Be, Johnny Be Gay If You Can Be, Cotton Eyed Joe, It's About Time, Promenade in Green, Spin, Spin, Spin, I'm a Drifter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка
Почитаемый дебютный альбом универсального гитариста, певца и автора песен Терри Каллиера снова доступен на виниле. Этот альбом был первоначально записан в 1964 году для Prestige Records и включает версии Каллиера таких хитов, как «Cotton Eye Joe» и «900 Miles». AllMusic называет его «самым вневременным и гостеприимным» альбомом Каллиера. Он был отпечатан на 180-граммовом виниле компанией QRP и вновь (AAA) ремастерингован из оригинальных лент, а реплика конверта с Tip-On дополняет этот комплект.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072657694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
900 Miles, Oh Dear, What Can the Matter Be, Johnny Be Gay If You Can Be, Cotton Eyed Joe, It's About Time, Promenade in Green, Spin, Spin, Spin, I'm a Drifter
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Почитаемый дебютный альбом универсального гитариста, певца и автора песен Терри Каллиера снова доступен на виниле. Этот альбом был первоначально записан в 1964 году для Prestige Records и включает версии Каллиера таких хитов, как «Cotton Eye Joe» и «900 Miles». AllMusic называет его «самым вневременным и гостеприимным» альбомом Каллиера. Он был отпечатан на 180-граммовом виниле компанией QRP и вновь (AAA) ремастерингован из оригинальных лент, а реплика конверта с Tip-On дополняет этот комплект.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка