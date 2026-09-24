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Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка

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Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 1
Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 2
Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 3
Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 1
  • Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 2
  • Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 3
  • Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072657694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
900 Miles, Oh Dear, What Can the Matter Be, Johnny Be Gay If You Can Be, Cotton Eyed Joe, It's About Time, Promenade in Green, Spin, Spin, Spin, I'm a Drifter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка

Почитаемый дебютный альбом универсального гитариста, певца и автора песен Терри Каллиера снова доступен на виниле. Этот альбом был первоначально записан в 1964 году для Prestige Records и включает версии Каллиера таких хитов, как «Cotton Eye Joe» и «900 Miles». AllMusic называет его «самым вневременным и гостеприимным» альбомом Каллиера. Он был отпечатан на 180-граммовом виниле компанией QRP и вновь (AAA) ремастерингован из оригинальных лент, а реплика конверта с Tip-On дополняет этот комплект.

Отзывы о товаре Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072657694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Terry Callier
Альбом (сингл)
The New Folk Sound Of Terry Callier
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
900 Miles, Oh Dear, What Can the Matter Be, Johnny Be Gay If You Can Be, Cotton Eyed Joe, It's About Time, Promenade in Green, Spin, Spin, Spin, I'm a Drifter
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Почитаемый дебютный альбом универсального гитариста, певца и автора песен Терри Каллиера снова доступен на виниле. Этот альбом был первоначально записан в 1964 году для Prestige Records и включает версии Каллиера таких хитов, как «Cotton Eye Joe» и «900 Miles». AllMusic называет его «самым вневременным и гостеприимным» альбомом Каллиера. Он был отпечатан на 180-граммовом виниле компанией QRP и вновь (AAA) ремастерингован из оригинальных лент, а реплика конверта с Tip-On дополняет этот комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Terry Callier - The New Folk Sound Of Terry Callier (0888072657694) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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