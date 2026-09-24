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Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка

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Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Witch Doctor
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719821
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435148601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Witch Doctor
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Witch Doctor, Afrique, Those Who Sit And Wait, A Little Busy, Joelle, Lost And Found
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1967 года. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).

Отзывы о товаре Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435148601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Witch Doctor
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Witch Doctor, Afrique, Those Who Sit And Wait, A Little Busy, Joelle, Lost And Found
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1967 года. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - The Witch Doctor (Analogue, Tone Poet) (0602435148601) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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