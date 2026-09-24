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Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка

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Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 1
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 2
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 3
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 4
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 5
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 6
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 7
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 8
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 9
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 10
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 11
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 12
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 13
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 14
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 15
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 16
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 17
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 18
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 19
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 20
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 21
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 22
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 23
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 24
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 25
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 26
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 27
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 28
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
Forever Howlong
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 12
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 13
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 14
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 15
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 16
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 17
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 18
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 19
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 20
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 21
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 22
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 23
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 24
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 25
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 26
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 27
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 28
  • Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429199758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
Forever Howlong
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Besties, The Big Spin, Socks, Salem Sisters, Two Horses, Mary, Happy Birthday, For the Cold Country, Forever Howlong, Goodbye (Don’t Tell Me)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Besties, The Big Spin, Socks, Salem Sisters, Two Horses, Mary, Happy Birthday, For the Cold Country, Forever Howlong, Goodbye (Don’t Tell Me)

Отзывы о товаре Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429199758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
Forever Howlong
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Besties, The Big Spin, Socks, Salem Sisters, Two Horses, Mary, Happy Birthday, For the Cold Country, Forever Howlong, Goodbye (Don’t Tell Me)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Besties, The Big Spin, Socks, Salem Sisters, Two Horses, Mary, Happy Birthday, For the Cold Country, Forever Howlong, Goodbye (Don’t Tell Me)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Country, New Road - Forever Howlong (5054429199758) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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