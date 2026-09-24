Top.Mail.Ru
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 1
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 2
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 3
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 4
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 5
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 6
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 7
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 8
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 9
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 10
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 11
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 12
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 13
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 14
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 15
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 16
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 17
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 18
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 19
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 20
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 21
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 22
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
For The First Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 12
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 13
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 14
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 15
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 16
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 17
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 18
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 19
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 20
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 21
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 22
  • Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429142396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
For The First Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Instrumental, Athens, France, Science Fair, Sunglasses, Track X, Opus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка

"For the First Time" — дебютный студийный альбом британской рок-группы Black Country, New Road, вышедший 5 февраля 2021 года на лейбле Ninja Tune. Продюсером релиза стал Энди Сэворс (Andy Savours). Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Отзывы о товаре Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429142396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country, New Road
Альбом (сингл)
For The First Time
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Instrumental, Athens, France, Science Fair, Sunglasses, Track X, Opus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"For the First Time" — дебютный студийный альбом британской рок-группы Black Country, New Road, вышедший 5 февраля 2021 года на лейбле Ninja Tune. Продюсером релиза стал Энди Сэворс (Andy Savours). Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Country, New Road - For The First Time (5054429142396) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...