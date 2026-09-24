Jeff Beck - Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s (coloured) (0602465947441) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 719817
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Характеристики
Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Beck's Bolero, Eternity's Breath, Stratus, Lovers, Behind The Veil, You Never Know, Nadia, Blast From The East, Led Boots, Angel (Footsteps), Scatterbrain, Goodbye Pork Pie Hat / Brush With The Blues, Space Boogie, Big Block, A Day In The Life, Where Were You, People Get Ready, Blanket, Little Brown Bird, You Need Love, Rollin' And Tumblin', Race WIth The Devil, Crazy Legs, Train Kept A Rollin', My Baby Left Me, Matchbox, Baby Blue, Honky Tonk
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Beck - Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s (coloured) (0602465947441) виниловая пластинка
Музыкальный альбом в исполнении Jeff Beck. На пластинке собраны выступления Джеффа Бека, записанные в разные вечера, и представлены лучшие, по мнению музыканта, версии каждого трека. Аккомпанируют ему Тал Вилкенфельд, Винни Колаюта и Джейсон Ребелло.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Beck's Bolero, Eternity's Breath, Stratus, Lovers, Behind The Veil, You Never Know, Nadia, Blast From The East, Led Boots, Angel (Footsteps), Scatterbrain, Goodbye Pork Pie Hat / Brush With The Blues, Space Boogie, Big Block, A Day In The Life, Where Were You, People Get Ready, Blanket, Little Brown Bird, You Need Love, Rollin' And Tumblin', Race WIth The Devil, Crazy Legs, Train Kept A Rollin', My Baby Left Me, Matchbox, Baby Blue, Honky Tonk
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Музыкальный альбом в исполнении Jeff Beck. На пластинке собраны выступления Джеффа Бека, записанные в разные вечера, и представлены лучшие, по мнению музыканта, версии каждого трека. Аккомпанируют ему Тал Вилкенфельд, Винни Колаюта и Джейсон Ребелло.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jeff Beck - Performing This Week…Live At Ronnie Scott’s (coloured) (0602465947441) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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