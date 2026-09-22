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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной

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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719728
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка для овощей и фруктов, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы, 7 пластиковых поддонов, руководство по эксплуатации
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик, металл
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Объем
23
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикатор работы, таймер
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х39
Вес, кг.
9.48

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной

Сушилка для овощей и фруктов BQ — идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Этот прибор сочетает в себе мощность, вместительность и удобство использования, что делает его отличным выбором для домашнего хозяйства. Сушилка имеет стильный и современный дизайн в серебристо-черных тонах, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость конструкции. С мощностью 600 Вт, сушилка BQ эффективно и быстро справляется с обезвоживанием овощей, фруктов и трав, сохраняя их полезные свойства. С объемом в 23 литра и наличием 20 поддонов из пластика и металла, она позволяет разместить большое количество продуктов за один раз. Это особенно удобно, когда нужно обработать большой урожай или сделать запасы на зиму. Регулировка температуры сушки обеспечивает индивидуальный подход к каждому виду продуктов. Диапазон от 30 °C до 75 °C позволяет гибко настраивать процесс, чтобы максимально сохранять вкус и питательные вещества. Конвекционный нагревательный элемент гарантирует равномерное распределение тепла по всем слоям. Максимальная загрузка составляют 3 кг, что обеспечивает оптимальную эффективность работы. Вес устройства — 8,03 кг, что делает его достаточно устойчивым, но при этом не слишком тяжелым для перемещения при необходимости. BQ предлагает надежность и качество, что делает эту сушилку незаменимым помощником на любой кухне. Наслаждайтесь натуральными и полезными продуктами круглый год с сушилкой для овощей и фруктов BQ!

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка для овощей и фруктов, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы, 7 пластиковых поддонов, руководство по эксплуатации
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик, металл
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
600
Объем
23
Регулировка температуры сушки
да
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Функции и особенности
индикатор работы, таймер
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов BQ — идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Этот прибор сочетает в себе мощность, вместительность и удобство использования, что делает его отличным выбором для домашнего хозяйства. Сушилка имеет стильный и современный дизайн в серебристо-черных тонах, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость конструкции. С мощностью 600 Вт, сушилка BQ эффективно и быстро справляется с обезвоживанием овощей, фруктов и трав, сохраняя их полезные свойства. С объемом в 23 литра и наличием 20 поддонов из пластика и металла, она позволяет разместить большое количество продуктов за один раз. Это особенно удобно, когда нужно обработать большой урожай или сделать запасы на зиму. Регулировка температуры сушки обеспечивает индивидуальный подход к каждому виду продуктов. Диапазон от 30 °C до 75 °C позволяет гибко настраивать процесс, чтобы максимально сохранять вкус и питательные вещества. Конвекционный нагревательный элемент гарантирует равномерное распределение тепла по всем слоям. Максимальная загрузка составляют 3 кг, что обеспечивает оптимальную эффективность работы. Вес устройства — 8,03 кг, что делает его достаточно устойчивым, но при этом не слишком тяжелым для перемещения при необходимости. BQ предлагает надежность и качество, что делает эту сушилку незаменимым помощником на любой кухне. Наслаждайтесь натуральными и полезными продуктами круглый год с сушилкой для овощей и фруктов BQ!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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