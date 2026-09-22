Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD1006 Черный-стальной

Сушилка для овощей и фруктов BQ — идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Этот прибор сочетает в себе мощность, вместительность и удобство использования, что делает его отличным выбором для домашнего хозяйства. Сушилка имеет стильный и современный дизайн в серебристо-черных тонах, который прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость конструкции. С мощностью 600 Вт, сушилка BQ эффективно и быстро справляется с обезвоживанием овощей, фруктов и трав, сохраняя их полезные свойства. С объемом в 23 литра и наличием 20 поддонов из пластика и металла, она позволяет разместить большое количество продуктов за один раз. Это особенно удобно, когда нужно обработать большой урожай или сделать запасы на зиму. Регулировка температуры сушки обеспечивает индивидуальный подход к каждому виду продуктов. Диапазон от 30 °C до 75 °C позволяет гибко настраивать процесс, чтобы максимально сохранять вкус и питательные вещества. Конвекционный нагревательный элемент гарантирует равномерное распределение тепла по всем слоям. Максимальная загрузка составляют 3 кг, что обеспечивает оптимальную эффективность работы. Вес устройства — 8,03 кг, что делает его достаточно устойчивым, но при этом не слишком тяжелым для перемещения при необходимости. BQ предлагает надежность и качество, что делает эту сушилку незаменимым помощником на любой кухне. Наслаждайтесь натуральными и полезными продуктами круглый год с сушилкой для овощей и фруктов BQ!