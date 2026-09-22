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Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый

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Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719725
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, 6 металлических решеток, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
80
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Объем
9
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, времени до конца программы, заданной температуры
Цвет
зеленый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х32
Вес, кг.
3.74

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый

Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, 6 металлических решеток, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
80
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Объем
9
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, времени до конца программы, заданной температуры
Цвет
зеленый
Развернуть
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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