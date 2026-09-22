Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719725
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, 6 металлических решеток, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
80
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Объем
9
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, времени до конца программы, заданной температуры
Цвет
зеленый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х32
Вес, кг.
3.74
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
6
Комплектация
сушилка, 6 металлических решеток, документация, упаковка
Максимальная температура сушки, °С
80
Материал корпуса
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Объем
9
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, времени до конца программы, заданной температуры
Цвет
зеленый
Развернуть
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1113 Зеленый-Белый
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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