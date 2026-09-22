Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1110 Белый-оранжевый
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Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719723
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка для овощей и фруктов, 5 пластиковых поддонов, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
70
Мощность
240
Объем
11
Диаметр поддона, см
23.5
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
защита от поражения электротоком - класс 2
Цвет
белый, оранжевый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х28х25
Вес, кг.
2.16
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Blackton Bt FD1110 Белый-оранжевый
Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, зелень, а также мясо, рыбу и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно! Благодаря компактному корпусу и оптимальному количеству поддонов сушилка для овощей и фруктов не займёт много места у вас на кухне. Сушилка имеет в комплекте 5 вместительных поддонов c прозрачными стенками, поэтому вы легко сможете наблюдать за процессом сушки. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий распределение нагретого воздуха по всему объёму камеры. Горячий воздух подаётся снизу вверх.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка для овощей и фруктов, 5 пластиковых поддонов, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
70
Мощность
240
Объем
11
Диаметр поддона, см
23.5
Развернуть
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
защита от поражения электротоком - класс 2
Цвет
белый, оранжевый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Прибор насушит на зиму фрукты, овощи, ягоды, грибы, зелень, а также мясо, рыбу и многое другое. Это не только вкусно, но и полезно! Благодаря компактному корпусу и оптимальному количеству поддонов сушилка для овощей и фруктов не займёт много места у вас на кухне. Сушилка имеет в комплекте 5 вместительных поддонов c прозрачными стенками, поэтому вы легко сможете наблюдать за процессом сушки. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий распределение нагретого воздуха по всему объёму камеры. Горячий воздух подаётся снизу вверх.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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