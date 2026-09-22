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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03G, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, зеркальный купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03G, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, зеркальный

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Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 5
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 6
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 7
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 8
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 9
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 10
Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03G, напольный, нагрев/охлаждение НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА 3 крана, зеркал., 455753 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719532
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Питание
220В
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
305 x1020 x 310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х36
Вес, кг.
9.6

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03G, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, зеркальный

Напольный кулер для воды SONNEN FSE-03G – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный зеркальный корпус гармонично впишется в любой интерьер. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и оснащён 3 кранами типа "нажим кружкой", что позволяет получать не только горячую и холодную воду, но и воду комнатной температуры. Модель оборудована специальным отсеком для установки бутыли в нижней части корпуса. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и выглядят более эстетично. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Перед первым использованием необходимо очистить баки для воды и трубки от скопившейся производственной пыли, для этого нужно слить около 1 л воды. Кулер для воды SONNEN FSE-03G станет полезным украшением вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03G, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, зеркальный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Развернуть
Питание
220В
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
305 x1020 x 310
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный кулер для воды SONNEN FSE-03G – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный зеркальный корпус гармонично впишется в любой интерьер. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и оснащён 3 кранами типа "нажим кружкой", что позволяет получать не только горячую и холодную воду, но и воду комнатной температуры. Модель оборудована специальным отсеком для установки бутыли в нижней части корпуса. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и выглядят более эстетично. Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Перед первым использованием необходимо очистить баки для воды и трубки от скопившейся производственной пыли, для этого нужно слить около 1 л воды. Кулер для воды SONNEN FSE-03G станет полезным украшением вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
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Доставка
Отзывы


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