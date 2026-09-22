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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит

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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 1
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 2
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 3
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 4
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 5
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 6
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 7
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 8
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 9
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 10
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 11
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 1
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 2
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 3
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 4
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 5
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 6
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 7
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 8
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 9
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 10
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 11
  • Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719530
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Габаритные размеры, мм
х300х970
Размеры в упаковке, см
35х35х33
Вес, кг.
8.55

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит

Напольный кулер SONNEN FSE-03Bi – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный лаковый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана, что позволяет получить не только горячую и холодную воду, но также и воду комнатной температуры. Оснащен защитой от протечек воды. Данная модель оборудована встроенным шкафчиком для хранения бутыли в нижней части корпуса. Перед использованием необходимо поместить туда бутыль и снять с нее крышку. Чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли, во время первого использования необходимо слить около 1 л воды. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер для воды SONNEN FSE-03Bi станет полезным украшением Вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.8
Производительность охлаждения, л/час.
0.75
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
95
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Развернуть
Габаритные размеры, мм
х300х970
Описание
Напольный кулер SONNEN FSE-03Bi – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный лаковый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана, что позволяет получить не только горячую и холодную воду, но также и воду комнатной температуры. Оснащен защитой от протечек воды. Данная модель оборудована встроенным шкафчиком для хранения бутыли в нижней части корпуса. Перед использованием необходимо поместить туда бутыль и снять с нее крышку. Чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли, во время первого использования необходимо слить около 1 л воды. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер для воды SONNEN FSE-03Bi станет полезным украшением Вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
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Отзывы


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