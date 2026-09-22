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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719530
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Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит
Напольный кулер SONNEN FSE-03Bi – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный лаковый корпус гармонично впишется в любой интерьер.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана, что позволяет получить не только горячую и холодную воду, но также и воду комнатной температуры. Оснащен защитой от протечек воды.
Данная модель оборудована встроенным шкафчиком для хранения бутыли в нижней части корпуса. Перед использованием необходимо поместить туда бутыль и снять с нее крышку. Чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли, во время первого использования необходимо слить около 1 л воды.
Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер для воды SONNEN FSE-03Bi станет полезным украшением Вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
Напольный кулер SONNEN FSE-03Bi – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Стильный лаковый корпус гармонично впишется в любой интерьер.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и имеет 3 крана, что позволяет получить не только горячую и холодную воду, но также и воду комнатной температуры. Оснащен защитой от протечек воды.
Данная модель оборудована встроенным шкафчиком для хранения бутыли в нижней части корпуса. Перед использованием необходимо поместить туда бутыль и снять с нее крышку. Чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли, во время первого использования необходимо слить около 1 л воды.
Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер для воды SONNEN FSE-03Bi станет полезным украшением Вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03Bi нагрев/охлаждение, нижняя загрузка 3 крана, графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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