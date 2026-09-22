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Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) купить с доставкой в Москве
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Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый)

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Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 1
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 2
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 3
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 4
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 5
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 6
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 7
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 8
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 1
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 2
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 3
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 4
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 5
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 6
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 7
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 8
  • Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719523
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х28
Вес, кг.
3.43

Описание товара Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый)

Капсульная кофемашина SONNEN CM510 – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой на кухне. Кофемашина капсульная SONNEN CM510 мощностью 1450 Вт с легкостью справляется с приготовлением кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию кофе, что приводит к получению насыщенного и сбалансированного вкуса и аромата напитка. Кофемашина имеет съемный резервуар для воды объемом 0,6 л, что позволяет приготовить 3 чашки эспрессо. В нижней части корпуса расположен съемный поддон для сбора капель для сбора остатков воды и кофе после приготовления. Его можно снять в случае, если кружка слишком большая. В комплекте есть мерная ложка-темпер, что облегчает приготовление напитка из кофейного порошка.

Отзывы о товаре Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый)




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Капсульная кофемашина SONNEN CM510 – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой на кухне. Кофемашина капсульная SONNEN CM510 мощностью 1450 Вт с легкостью справляется с приготовлением кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию кофе, что приводит к получению насыщенного и сбалансированного вкуса и аромата напитка. Кофемашина имеет съемный резервуар для воды объемом 0,6 л, что позволяет приготовить 3 чашки эспрессо. В нижней части корпуса расположен съемный поддон для сбора капель для сбора остатков воды и кофе после приготовления. Его можно снять в случае, если кружка слишком большая. В комплекте есть мерная ложка-темпер, что облегчает приготовление напитка из кофейного порошка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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