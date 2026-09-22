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Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро купить с доставкой в Москве
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Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро

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Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 1
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 2
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 3
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 4
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 5
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 6
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 7
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 8
Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
ручной насос
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 1
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 2
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 3
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 4
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 5
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 6
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 7
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 8
  • Термопот SONNEN TP-28, 3л, 900 Вт, 1 темп режим, ручной насос, сталь, черный/серебро, 456712 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719517
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
ручной насос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х25
Вес, кг.
2.07

Описание товара Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро

Термопот SONNEN TP-28 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков. Объем термопота SONNEN TP-28 составляет 3 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для семьи или небольшого офиса. На верхней части расположена панель управления с LED-индикаторами. Они загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду. На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом. Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
ручной насос
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот SONNEN TP-28 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков. Объем термопота SONNEN TP-28 составляет 3 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для семьи или небольшого офиса. На верхней части расположена панель управления с LED-индикаторами. Они загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду. На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом. Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.


Теги товара: металлические
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Отзывы


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