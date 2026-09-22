Гарантия качества
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
ручной насос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719517
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Описание товара Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро
Термопот SONNEN TP-28 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков.
Объем термопота SONNEN TP-28 составляет 3 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для семьи или небольшого офиса. На верхней части расположена панель управления с LED-индикаторами. Они загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду.
На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом.
Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.
Термопот SONNEN TP-28 – современный и функциональный прибор, который обеспечит постоянное наличие горячей воды для приготовления чая, кофе или других напитков.
Объем термопота SONNEN TP-28 составляет 3 л. Благодаря мощности 900 Вт устройство быстро нагревает воду до 100 °C, что делает его оптимальным решением для семьи или небольшого офиса. На верхней части расположена панель управления с LED-индикаторами. Они загораются, когда изделие поддерживает температуру или кипятит воду.
На корпусе размещена шкала уровня воды для контроля объема жидкости. Корпус дополнен прочной ручкой для удобного переноса устройства. Модель имеет вращающуюся подставку – вы можете поворачивать термопот в любую сторону, не поднимая над столом.
Оснащен защитой от перегрева и включения без воды, блокировкой подачи кипятка.
Термопот Sonnen TP-28, 3л, 900 Вт, черный/серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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