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Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик

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Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 1
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 2
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 3
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 4
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 5
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 6
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 7
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 8
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 9
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 10
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 11
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 12
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 13
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 14
Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 1
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 2
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 3
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 4
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 5
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 6
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 7
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 8
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 9
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 10
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 11
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 12
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 13
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 14
  • Сушилка для рук ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ SONNEN K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик,607192 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719515
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Питание
220 В
Материал
ABS-пластик
Мощность, Вт
1300
Габаритные размеры, мм
234х140х384 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х30
Вес, кг.
4.66

Описание товара Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик

Эргономичный дизайн и надежная конструкция делают электросушилку SONNEN K2022B идеальным вариантом для мест с невысокой проходимостью. Мощность 1300 Вт обеспечивает время сушки рук за 7-9 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Питание
220 В
Материал
ABS-пластик
Мощность, Вт
1300
Габаритные размеры, мм
234х140х384 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичный дизайн и надежная конструкция делают электросушилку SONNEN K2022B идеальным вариантом для мест с невысокой проходимостью. Мощность 1300 Вт обеспечивает время сушки рук за 7-9 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер.
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Доставка
Отзывы


Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen K2022B, 1300Вт, 150м/с, IPX1, 72дБ, белая, пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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