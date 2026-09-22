Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая
Электросушилка SONNEN HD-FL-2009 разработана для сушки рук мощным потоком теплого воздуха. Эргономичный стильный дизайн и надежная конструкция делают устройство идеальным для мест с невысокой и средней посещаемостью и интенсивным режимом использования. Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Сушилку для рук SONNEN HD-FL-2009 рекомендуется устанавливать в ванных комнатах/санузлах при расчете одна сушилка на одну раковину. Рекомендуется устанавливать данную модель сушилки в местах с невысокой проходимостью, чтобы рабочее время сушилки составляло один процесс сушки рук (т.е. один человек) в одну минуту. Подключается к сети 220 V стандартной евровилкой. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому его можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
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