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Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение

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Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 1
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 2
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 3
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 4
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 5
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 6
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 7
Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 1
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 2
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 3
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 4
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 5
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 6
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 7
  • Кулер для воды с чайником SONNEN TBE-01 Tea Bar, напольный, ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, шкаф, 455749 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719511
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
сенсорный
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
13
Мощность нагрева, Вт
70
Максимальная температура нагрева воды, °С
100
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Встроенный шкаф
да
Габаритные размеры, мм
340х325х1040
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х38
Вес, кг.
9.82

Описание товара Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение

Кулер для воды SONNEN TBE-01 — это уникальное сочетание кулера и чайного столика, которое станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Благодаря компактности и функциональности он идеально впишется в интерьер любого помещения. Устройство представляет собой кулер с нижней загрузкой и чайным столиком. На столике размещены заварочный и электрический чайники. Вода подаётся в электрический чайник через кран и затем нагревается. Под заварочным чайником расположена панель для подогрева, благодаря которой заваренный чай остаётся горячим долгое время. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C. На чайном столике расположена панель управления, с помощью которой можно получить холодную воду или воду комнатной температуры, охладить воду, выбрать температуру нагрева или отключить устройство. Доступен нагрев от 50 до 100 °C. Температуру горячей и холодной воды можно отслеживать на дисплее. Управление также возможно с помощью пульта ДУ. Под чайным столиком расположен небольшой шкафчик для хранения снеков к чаю. Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от скопившейся пыли после производства и транспортировки. Закажите кулер для воды SONNEN TBE-01, чтобы иметь доступ к горячей питьевой воде в любое время!

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Тип крана
сенсорный
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
13
Мощность нагрева, Вт
70
Максимальная температура нагрева воды, °С
100
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Встроенный шкаф
да
Габаритные размеры, мм
340х325х1040
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды SONNEN TBE-01 — это уникальное сочетание кулера и чайного столика, которое станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Благодаря компактности и функциональности он идеально впишется в интерьер любого помещения. Устройство представляет собой кулер с нижней загрузкой и чайным столиком. На столике размещены заварочный и электрический чайники. Вода подаётся в электрический чайник через кран и затем нагревается. Под заварочным чайником расположена панель для подогрева, благодаря которой заваренный чай остаётся горячим долгое время. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C. На чайном столике расположена панель управления, с помощью которой можно получить холодную воду или воду комнатной температуры, охладить воду, выбрать температуру нагрева или отключить устройство. Доступен нагрев от 50 до 100 °C. Температуру горячей и холодной воды можно отслеживать на дисплее. Управление также возможно с помощью пульта ДУ. Под чайным столиком расположен небольшой шкафчик для хранения снеков к чаю. Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от скопившейся пыли после производства и транспортировки. Закажите кулер для воды SONNEN TBE-01, чтобы иметь доступ к горячей питьевой воде в любое время!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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