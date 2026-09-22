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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит

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Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 1
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 2
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 3
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 4
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 5
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 6
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 7
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 8
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 9
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 10
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 5
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 6
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 7
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 8
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 9
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 10
  • Кулер для воды SONNEN TSE-03BP, настольный, НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, 3 крана,антрацит, 455752 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719510
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
500
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Питание
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
250x400x290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х27
Вес, кг.
3.39

Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит

Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это современное и функциональное устройство для охлаждения и нагрева питьевой воды. Он идеально подходит для использования в офисах, домах и квартирах. Вода нагревается с помощью ТЭНА мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °C за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C. Для нагрева требуется в разы меньше электроэнергии, чем для обычного электрического чайника. Благодаря постоянной высокой температуре воды в кулере не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 3 крана для горячей, холодной воды и воды комнатной температуры. Подача воды осуществляется нажатием кнопок в верхней части корпуса, при этом на кнопке горячей воды предусмотрена защита от детей. На верхней панели расположены LED-индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. Для использования необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье и предпочитает пить чистую тёплую воду. Спешите приобрести его уже сегодня!

Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
клавиши
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения
0.75
Производительность нагрева, л/час.
500
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Развернуть
Питание
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
250x400x290
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это современное и функциональное устройство для охлаждения и нагрева питьевой воды. Он идеально подходит для использования в офисах, домах и квартирах. Вода нагревается с помощью ТЭНА мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °C за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C. Для нагрева требуется в разы меньше электроэнергии, чем для обычного электрического чайника. Благодаря постоянной высокой температуре воды в кулере не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 3 крана для горячей, холодной воды и воды комнатной температуры. Подача воды осуществляется нажатием кнопок в верхней части корпуса, при этом на кнопке горячей воды предусмотрена защита от детей. На верхней панели расположены LED-индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. Для использования необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли. Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье и предпочитает пить чистую тёплую воду. Спешите приобрести его уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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