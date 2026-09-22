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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый

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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 1
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 2
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 3
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 4
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 5
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 6
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 7
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 8
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 9
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 10
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 11
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 12
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 13
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 14
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 15
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 1
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 2
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 3
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 4
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 5
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 6
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 7
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 8
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 9
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 10
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 11
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 12
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 13
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 14
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 15
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719507
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения, л/час.
70
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
нет
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
311x439x268
Размеры в упаковке, см
32х32х27
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый

Компактный кулер SONNEN TSE-02GP идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли.

Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения, л/час.
70
Производительность нагрева, л/час.
5
Мощность нагрева, Вт
500
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
70
Развернуть
Напряжение
220В
Встроенный шкаф
нет
Цвет
серебристый
Габаритные размеры, мм
311x439x268
Описание
Компактный кулер SONNEN TSE-02GP идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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