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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный

26 Отзывы
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Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 1
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 2
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 3
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 4
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 5
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 6
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 7
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 8
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 9
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 10
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 11
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 12
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 13
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 14
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 15
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 1
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 2
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 3
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 4
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 5
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 6
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 7
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 8
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 9
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 10
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 11
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 12
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 13
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 14
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 15
  • Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719505
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения, л/час.
0.6
Производительность нагрева, л/час.
4
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Напряжение
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
400х250х290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х32
Вес, кг.
3.17

Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный

Кулер SONNEN TSE-02BP подойдет для использования как в офисе, так и дома. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.

Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный

Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
кулер пришел вовремя,спасибо продавцу,дизайн кулера своего рода под кофемашины, работает все довольны
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает! Установил воду, покачал из стороны в сторону пока не вышел весь воздух. Включил и сразу все заработало! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Вероника Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень сильно долго шёл, задержали на неделю, к аппарату претензий нет, работает!
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кулер, все работает уже третий месяц в очень жёстких условиях. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер! Стильный! Всё работает штатно. Покупкой довольна вся семья.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, стильный, компактный и легкий! В работе еще не пробовали. Потом отзыв дополню
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Хизир М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и компактный. Холодит слабо но нагревает за 10 мин. Поставили в офисе.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся в доме, всё работает,проблем нет,товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат , со своей функцией справляется
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, но пришел без решетки от лотка для воды…
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Света

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой.Простенький.Подставка для воды маловата.Для маленького офиса пойдет.Посмотрим сколько отработает
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
кулер не плохой, функции выполняет, но сам корпус мягкий пластик.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, симпатичный, но воду конечно не сильно охлаждает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, рабочий. Из горячего крана вода пошла не сразу, минут 15 пришлось подождать. Нагревает и охлаждает нормально, запаха нет. Для нас один недостаток-узкий поддон для капель.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кулер! смотрится очень красиво, сделан добротно. долго пришлось прогонять воздух с краника горячей воды пока не добились чтоб вода полилась.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший компактный стильный кулер. Краны удобные под большие стаканы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Лиза

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился))) спасибо огромное)) шикарный) этикетку действительно очень сложно убрать. Нам удалось с помощью ватного диска со спиртом избавиться от нее.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный и стильный. Но очень уродует этикетка на фасаде. клей мощный, ничем не оттирается
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Наталия И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер очень удобный даже для ребенка. заказывала с двумя кранчиками, пришел с тремя. Если следовать инструкции, то все течет, все охлаждается и нагревается. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
класс. сначала не шла из крана горячая вода. понажимала много раз и всё норм)
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
НАТАЛЬЯ П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Хорошо охлаждает. К сожалению, не проверила кнопку включения - сгорел нагревательный тен и воду не согревает. Поэтому купить ещё и чайник. )) Проверяйте. Читайте все напоминалки. недостаток: неудобно наливать воду в стаканчик.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
никита р.

Достоинства:


Комментарий:
На общий вид проверил,все отлично. Проверю на работоспособность дополню отзыв. Смотрится стильно .
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Ivan L.

Достоинства:


Комментарий:
Слабый напор горячей воды, долго холодит воду, наклейка предупреждения о первом заливе воды не отклеивается, полностью пластиковый, работает
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер пришел вовремя. Упакован хорошо, по магазинному. Внешний вид отличный. Нагрев хороший, но охлаждение никакое. Готовили на подарок. Пришлось оформить возрат.Без функции охлаждения можно найти дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно медленно наливается вода, к остальному претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Тройбан. Оно не стоит своих денег. Охлаждает слабо



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Тип крана
кран-пуш (нажим кружкой)
Емкость бака для холодной воды
0.4
Емкость бака для горячей воды
0.7
Производительность охлаждения, л/час.
0.6
Производительность нагрева, л/час.
4
Мощность нагрева, Вт
420
Максимальная температура нагрева воды, °С
90
Тип охлаждения
электронный
Мощность охлаждения, Вт
65
Развернуть
Напряжение
220В
Цвет
черный
Габаритные размеры, мм
400х250х290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер SONNEN TSE-02BP подойдет для использования как в офисе, так и дома. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
кулер пришел вовремя,спасибо продавцу,дизайн кулера своего рода под кофемашины, работает все довольны
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает! Установил воду, покачал из стороны в сторону пока не вышел весь воздух. Включил и сразу все заработало! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Вероника Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень сильно долго шёл, задержали на неделю, к аппарату претензий нет, работает!
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кулер, все работает уже третий месяц в очень жёстких условиях. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Денис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер! Стильный! Всё работает штатно. Покупкой довольна вся семья.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кулер, стильный, компактный и легкий! В работе еще не пробовали. Потом отзыв дополню
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Хизир М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и компактный. Холодит слабо но нагревает за 10 мин. Поставили в офисе.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
пользуемся в доме, всё работает,проблем нет,товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный аппарат , со своей функцией справляется
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер, но пришел без решетки от лотка для воды…
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Света

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой.Простенький.Подставка для воды маловата.Для маленького офиса пойдет.Посмотрим сколько отработает
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Анна И.

Достоинства:


Комментарий:
кулер не плохой, функции выполняет, но сам корпус мягкий пластик.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Валерий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, симпатичный, но воду конечно не сильно охлаждает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, рабочий. Из горячего крана вода пошла не сразу, минут 15 пришлось подождать. Нагревает и охлаждает нормально, запаха нет. Для нас один недостаток-узкий поддон для капель.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный кулер! смотрится очень красиво, сделан добротно. долго пришлось прогонять воздух с краника горячей воды пока не добились чтоб вода полилась.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший компактный стильный кулер. Краны удобные под большие стаканы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Лиза

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился))) спасибо огромное)) шикарный) этикетку действительно очень сложно убрать. Нам удалось с помощью ватного диска со спиртом избавиться от нее.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный и стильный. Но очень уродует этикетка на фасаде. клей мощный, ничем не оттирается
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Наталия И.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер очень удобный даже для ребенка. заказывала с двумя кранчиками, пришел с тремя. Если следовать инструкции, то все течет, все охлаждается и нагревается. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
класс. сначала не шла из крана горячая вода. понажимала много раз и всё норм)
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
НАТАЛЬЯ П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. Хорошо охлаждает. К сожалению, не проверила кнопку включения - сгорел нагревательный тен и воду не согревает. Поэтому купить ещё и чайник. )) Проверяйте. Читайте все напоминалки. недостаток: неудобно наливать воду в стаканчик.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
никита р.

Достоинства:


Комментарий:
На общий вид проверил,все отлично. Проверю на работоспособность дополню отзыв. Смотрится стильно .
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Ivan L.

Достоинства:


Комментарий:
Слабый напор горячей воды, долго холодит воду, наклейка предупреждения о первом заливе воды не отклеивается, полностью пластиковый, работает
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Кулер пришел вовремя. Упакован хорошо, по магазинному. Внешний вид отличный. Нагрев хороший, но охлаждение никакое. Готовили на подарок. Пришлось оформить возрат.Без функции охлаждения можно найти дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Довольно медленно наливается вода, к остальному претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Тройбан. Оно не стоит своих денег. Охлаждает слабо


Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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