Электровафельница Daswerk WM-10 для тонких вафель-трубочек и рожков, 1200 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719504
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Характеристики
Бренд
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х23
Вес, кг.
1.61
Описание товара Электровафельница Daswerk WM-10 для тонких вафель-трубочек и рожков, 1200 Вт
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления вафельных трубочек и рожков. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 1200 Вт обеспечивают равномерное приготовление тонких вафель. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. Электрическая вафельница DASWERK станет идеальным подарком для друзей и родственников.
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Бренд
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления вафельных трубочек и рожков. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 1200 Вт обеспечивают равномерное приготовление тонких вафель. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. Электрическая вафельница DASWERK станет идеальным подарком для друзей и родственников.
Электровафельница Daswerk WM-10 для тонких вафель-трубочек и рожков, 1200 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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