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Характеристики
Регулировка температуры
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719499
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Описание товара Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт
Электровафельница DASWERK WM-9 с антипригарным покрытием – идеальный выбор для любителей вкусных вафель.
Эта электрическая вафельница позволяет приготовить 7 вафель в форме животных за один раз, что делает её отличным решением для семейных и детских праздников.
Мощный встроенный нагревательный элемент на 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев, а система термостата и индикатор нагрева гарантируют простоту использования: просто подключите вафельницу и дождитесь готовности.
Безопасность эксплуатации обеспечивается защитой от перегрева, а компактный размер позволяет удобно хранить электровафельницу.
Если вы ищете многофункциональное устройство, которое может также выступать как бутербродница электрическая, обратите внимание на эту модель.
Электровафельница DASWERK WM-9 с антипригарным покрытием – идеальный выбор для любителей вкусных вафель.
Эта электрическая вафельница позволяет приготовить 7 вафель в форме животных за один раз, что делает её отличным решением для семейных и детских праздников.
Мощный встроенный нагревательный элемент на 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев, а система термостата и индикатор нагрева гарантируют простоту использования: просто подключите вафельницу и дождитесь готовности.
Безопасность эксплуатации обеспечивается защитой от перегрева, а компактный размер позволяет удобно хранить электровафельницу.
Если вы ищете многофункциональное устройство, которое может также выступать как бутербродница электрическая, обратите внимание на эту модель.
Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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