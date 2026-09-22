Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт
Данное описание относится к 1 единице из набора. Сушилка для обуви DASWERK создана для бережного и безопасного ухода за обувью. Особая технология нагрева уничтожает неприятный запах и дезинфицирует обувь, а эргономичная форма позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Сушилка для обуви DASWERK с подсветкой изготовлена из огнеупорного пластика, а нагревательный элемент надежно изолирован, что делает сушилку безопасной в использовании. Тепло быстро распределяется внутри обуви благодаря множеству мелких отверстий. Сушилка имитирует форму стопы, что позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Бережно сушит и дезинфицирует обувь не деформируя ее за счёт оптимальной температуры и плавного нагрева.Сушилка является универсальной и подойдет как для детской, так и для взрослой обуви.Особенности:- мощность сушилки – 15 Вт.- тип нагрева – PTC.- температура нагрева – 60-70 °C.- длина провода – 120 см.Сушилку для обуви DASWERK можно использовать круглый год: после тренировки, в походе, в дождливую или снежную погоду. Назначение для: обуви. Максимальная температура : 70 °C. Потребляемая мощность: 15 Вт. Тип электропитания: от сети. Напряжение питания : 220 В. Размер: 18х4х6,5см. Серия: DAS HAUS. Наличие подсветки: да. Воздухообдув: да. Длина провода: 1.2 м. Материал корпуса: пластик. Цвет: белый матовый Бренд - DASWERK. Производитель - Китай. . Штрихкод - 4606224402420
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