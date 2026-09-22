Top.Mail.Ru
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 1
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 2
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 3
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 4
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 5
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 6
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 7
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 8
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 9
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 1
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 2
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 3
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 4
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 5
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 6
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 7
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 8
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 9
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
15
Габаритные размеры, мм
180х40х65 мм
Размеры в упаковке, см
22х22х13
Вес, г.
255

Описание товара Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт

Данное описание относится к 1 единице из набора. Сушилка для обуви DASWERK создана для бережного и безопасного ухода за обувью. Особая технология нагрева уничтожает неприятный запах и дезинфицирует обувь, а эргономичная форма позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Сушилка для обуви DASWERK с подсветкой изготовлена из огнеупорного пластика, а нагревательный элемент надежно изолирован, что делает сушилку безопасной в использовании. Тепло быстро распределяется внутри обуви благодаря множеству мелких отверстий. Сушилка имитирует форму стопы, что позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Бережно сушит и дезинфицирует обувь не деформируя ее за счёт оптимальной температуры и плавного нагрева.Сушилка является универсальной и подойдет как для детской, так и для взрослой обуви.Особенности:- мощность сушилки – 15 Вт.- тип нагрева – PTC.- температура нагрева – 60-70 °C.- длина провода – 120 см.Сушилку для обуви DASWERK можно использовать круглый год: после тренировки, в походе, в дождливую или снежную погоду. Назначение для: обуви. Максимальная температура : 70 °C. Потребляемая мощность: 15 Вт. Тип электропитания: от сети. Напряжение питания : 220 В. Размер: 18х4х6,5см. Серия: DAS HAUS. Наличие подсветки: да. Воздухообдув: да. Длина провода: 1.2 м. Материал корпуса: пластик. Цвет: белый матовый Бренд - DASWERK. Производитель - Китай. . Штрихкод - 4606224402420

Отзывы о товаре Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
15
Габаритные размеры, мм
180х40х65 мм
Описание
Данное описание относится к 1 единице из набора. Сушилка для обуви DASWERK создана для бережного и безопасного ухода за обувью. Особая технология нагрева уничтожает неприятный запах и дезинфицирует обувь, а эргономичная форма позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Сушилка для обуви DASWERK с подсветкой изготовлена из огнеупорного пластика, а нагревательный элемент надежно изолирован, что делает сушилку безопасной в использовании. Тепло быстро распределяется внутри обуви благодаря множеству мелких отверстий. Сушилка имитирует форму стопы, что позволяет просушить даже самые труднодоступные места. Бережно сушит и дезинфицирует обувь не деформируя ее за счёт оптимальной температуры и плавного нагрева.Сушилка является универсальной и подойдет как для детской, так и для взрослой обуви.Особенности:- мощность сушилки – 15 Вт.- тип нагрева – PTC.- температура нагрева – 60-70 °C.- длина провода – 120 см.Сушилку для обуви DASWERK можно использовать круглый год: после тренировки, в походе, в дождливую или снежную погоду. Назначение для: обуви. Максимальная температура : 70 °C. Потребляемая мощность: 15 Вт. Тип электропитания: от сети. Напряжение питания : 220 В. Размер: 18х4х6,5см. Серия: DAS HAUS. Наличие подсветки: да. Воздухообдув: да. Длина провода: 1.2 м. Материал корпуса: пластик. Цвет: белый матовый Бренд - DASWERK. Производитель - Китай. . Штрихкод - 4606224402420
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD6 с подсветкой, 15 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...