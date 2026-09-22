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Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046 купить с доставкой в Москве
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Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046

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Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 1
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 2
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 3
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 4
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 5
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 6
Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 1
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 2
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 3
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 4
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 5
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 6
  • Кресло складное туристическое садовое с подстаканником в чехле, камуфляж, DASWERK, 680046 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 499 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719490
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Размеры в упаковке, см
80х80х14
Вес, кг.
1.74

Описание товара Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046

Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046

Отзывы о товаре Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Описание
Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло складное туристическое садовое Daswerk с подстаканником в чехле, камуфляж, 680046 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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