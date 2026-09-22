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Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт купить с доставкой в Москве
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Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт

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Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 1
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 2
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 3
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 4
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 5
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 6
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 7
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 8
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 9
Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 1
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 2
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 3
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 4
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 5
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 6
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 7
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 8
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 9
  • Сушилка для обуви, варежек, перчаток, универсальная складная cушка 150 Вт, DASWERK, SD10, 456203 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719489
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
150
Размеры в упаковке, см
28х28х19
Вес, г.
963

Описание товара Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт

Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт

Отзывы о товаре Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
150
Описание
Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для обуви, варежек, перчаток универсальная складная Daswerk SD10,150 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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