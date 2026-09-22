Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719487
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Характеристики
Бренд
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
59х59х26
Вес, кг.
8.83
Описание товара Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A
Кресло BRABIX Fly Mg-396w, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое 533008 предназначено для офиса или домашнего кабинета. Эргономичная форма обеспечивает удобное сидение. Просто в уходе, что экономит время и силы. Благодаря высокой прочности прослужит долго.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников
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Бренд
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
Кресло BRABIX Fly Mg-396w, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое 533008 предназначено для офиса или домашнего кабинета. Эргономичная форма обеспечивает удобное сидение. Просто в уходе, что экономит время и силы. Благодаря высокой прочности прослужит долго.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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