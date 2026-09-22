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Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962

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Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719481
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х82х31
Вес, кг.
19.16

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962

Кресло компьютерное BRABIX "Striker GM-121" благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом".



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное BRABIX "Striker GM-121" благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом".


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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