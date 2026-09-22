Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719481
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Характеристики
Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х82х31
Вес, кг.
19.16
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962
Кресло компьютерное BRABIX "Striker GM-121" благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом".
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Теги товара: до 120 кг
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Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа, велюр
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кресло компьютерное BRABIX "Striker GM-121" благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом".
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Теги товара: до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Теги товара: до 120 кг
Кресло компьютерное BRABIX Striker GM-121, синхромеханизм, 2 подушки, экокожа/велюр,черное, 532962 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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