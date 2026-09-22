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Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799

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Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
красный, черный
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719478
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х83х30
Вес, кг.
16.34

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799

Кресло компьютерное BRABIX "Dexter GM-135" предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног, вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение. В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса. Максимальная нагрузка – 140 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное BRABIX "Dexter GM-135" предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног, вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение. В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса. Максимальная нагрузка – 140 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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