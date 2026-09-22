Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Dexter GM-135, подножка, две подушки, экокожа, черное/красное, 532799
Кресло компьютерное BRABIX "Dexter GM-135" предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног, вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время. Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания. Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение. В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса. Максимальная нагрузка – 140 кг.
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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