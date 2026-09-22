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Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 купить с доставкой в Москве
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Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012

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Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 1
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 2
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 3
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 4
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 5
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 6
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 7
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 8
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 9
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 10
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 11
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 12
Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
нет
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
Цвет
белый
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 1
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 2
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 3
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 4
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 5
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 6
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 7
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 8
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 9
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 10
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 11
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 12
  • Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719474
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
нет
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х54х23
Вес, кг.
7.65

Описание товара Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012

Детское кресло BRABIX "Joy MG-204W" сочетает белую пластиковую основу и обивку из ткани TW насыщенного голубого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Материал обивки – ткань TW. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 100 кг. Пятилучие – пластиковое, белого цвета.Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.

Отзывы о товаре Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Подлокотники
нет
Материал обивки
ткань
Тип установки
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло BRABIX "Joy MG-204W" сочетает белую пластиковую основу и обивку из ткани TW насыщенного голубого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Материал обивки – ткань TW. Она хорошо пропускает воздух, устойчива к износу, не выцветает и легко чистится. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 100 кг. Пятилучие – пластиковое, белого цвета.Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское BRABIX Joy MG-204W, без подлокотников, пластик белый, голубое TW-55, 533012 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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