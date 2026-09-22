Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010
Детское кресло BRABIX "Fancy MG-201W" сочетает пластиковую основу белого цвета и обивку из велюра насыщенного серого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Материал обивки – велюр. Он хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг. Подлокотники и пятилучие – пластиковые, белого цвета.Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.
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