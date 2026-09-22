Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, розовое velvet 36, 533009
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719472
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Характеристики
Бренд
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х32
Вес, кг.
9.71
Описание товара Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, розовое velvet 36, 533009
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, розовое velvet 36, 533009
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Бренд
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, розовое velvet 36, 533009
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, розовое velvet 36, 533009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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