Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый
Кресло BRABIX PREMIUM "Arizona" – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы. Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
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Теги товара: до 120 кг
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Теги товара: до 120 кг
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