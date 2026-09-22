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Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957

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Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 1
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 2
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 3
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 4
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 5
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 6
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 7
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 8
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 9
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 10
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 11
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 12
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 13
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 14
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 15
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 16
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 17
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 18
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 19
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 20
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 21
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 22
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 23
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 1
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 2
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 3
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 4
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 5
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 6
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 7
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 8
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 9
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 10
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 11
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 12
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 13
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 14
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 15
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 16
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 17
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 18
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 19
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 20
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 21
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 22
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 23
  • Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719457
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Характеристики

Бренд
CROMEX
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х74х28
Вес, кг.
14.85

Описание товара Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957

CROMEX «Start GM-105» – оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Отзывы о товаре Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957




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Характеристики
Бренд
CROMEX
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
CROMEX «Start GM-105» – оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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