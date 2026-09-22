Кофемашина автоматическая Brasson ACM-1592B дисплей, капучинатор, 13 напитков, 20 бар
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кофемашина автоматическая Brasson ACM-1592B дисплей, капучинатор, 13 напитков, 20 бар
Кофемашина BRASSON ACM-1592B превращает процесс приготовления идеального напитка в простое и приятное занятие. Представьте себе профессиональную кофейню прямо у вас дома, где каждое утро начинается с чашки свежесваренного кофе. С помощью нашей кофемашины вы можете приготовить 8 напитков: эспрессо, американо, латте, капучино, лунго, черный кофе, молочную пену и горячую воду. Также вы можете сохранить 5 персональных напитков в зависимости от сохраненных настроек. В кофемашине есть выбор крепости и объема напитка, а также вы можете добавлять дополнительный шот в напитки с молоком или готовить двойной эспрессо. Мощность 1450 Вт является оптимальным показателем для современной автоматической кофемашины. Благодаря этому кофемашина обеспечивает быстрый нагрев воды, стабильное давление в системе и качественное приготовление кофе. Давление 20 бар является идеальным для приготовления эспрессо, обеспечивает интенсивную экстракцию кофе. Качественная итальянская помпа помогает достичь насыщенного аромата и вкуса кофе, густой и стойкой пены, а также улучшенную текстуру напитка. Кофемашина имеет встроенную жерновую кофемолку с 6 степенями помола, с помощью которой можно выбрать идеальную настройку для различных сортов кофе. Также возможно приготовление напитка из молотого кофе. Кофемашина управляется интуитивно понятным сенсорным дисплеем. Изделие имеет автоматический капучинатор, который создает воздушную молочную пену.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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