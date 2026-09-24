Описание товара OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка

Augustus Muller ( Boy Harsher ) снова объединяется с Four Chambers для выпуска CELLULOSED BODIES который включает в себя два саундтрека, Crash и Automation через импринт Nude Club Records. Four Chambers - это самопровозглашенный «проект» экспериментального порнографа Векса Эшли режиссера, фотографа и культурного феномена. Оба саундтрека служат сопровождением к фильмам, выпущенным Ashley в прошлом году через Four Chambers. Crash и Automation демонстрируют мастерство Мюллера в создании резких индустриальных звуковых ландшафтов. Тем не менее, Мюллер идет дальше, вводя клубные элементы, такие как тенденции «ню-диско» и вокальные сэмплы. Таким образом, он охватывает тему встречи тела с машиной, которая исследуется в визуальном содержании фильмов. Crash - это дань уважения одноименному фильму Дэвида Кроненберга 1996 года. И Эшли, и Кроненберг исследуют эротизм автомобильных аварий, фетиш, который ощущается как механическим, так и кровавым. Это яростное сопоставление — высшее вдохновение Мюллера. Представленный в Crash « Body and Machine » — пульсирующий, синтезаторный гимн, демонстрирующий как синтетические отголоски, так и игривые отважные моменты. « Perverse Technology » — заводной и диссонирующий номер, где « Shareing a Smoke » имеет мрачную строгость, вы почти можете видеть, как руки скользят по кожаным сиденьям, осколки стекла о потные тела и поцелуи с открытым ртом в свете фар. Эксперименты по автоматизации возникли из-за изоляции, вызванной пандемией, которая превратила многих в цифровых извергов. Эшли исследует фиксацию технологической близости в Automation научно-фантастическом порно, в котором показана серьезная компьютерная сущность и пойманная в ловушку добыча, поддающаяся удовольствию. В отличие от Crash Мюллер использует в Automation меньше «индустриальных» звуков отдавая предпочтение синтетическим инструментам. « Who is in Control » и « Observation » — леденящие душу примеры таких композиций — с косыми струнными и органным синтезом. Такие песни, как « Subdue Yourself » с вокальными сэмплами доминатрикс мисс Мэрилин, искусно человечны, но при этом «говорят» с точки зрения машины.