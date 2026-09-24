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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка

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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 1
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 2
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 3
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 4
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 5
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 6
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 7
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 8
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 9
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 10
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 11
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 1
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 2
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 3
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 4
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 5
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 6
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 7
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 8
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 9
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 10
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 11
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719398
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Загружаем...
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602478264269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Crush (Remastered) So In Love, Secret, Bloc Bloc Bloc, Women Iii, Crush, 88 Seconds In Greensboro, The Native Daughters Of The Golden West, La Femme Accident, Hold You, The Lights Are Going Out, Bonus Tracks Wheels Of Steel, Lana Turner, Hold You (Rough), Choral, Lana Turner, Drift (Demo), All Or Nothing (Demo), So In Love (Special American Dance Remix), Secret (Extended Mix), La Femme Accident (12? Mix), Concrete Hands (Extended)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка

Crush — шестой студийный альбом британской электронной группы Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), выпущенный первоначально в 1985 году лейблом Virgin Records. Расширенное лимитированное издание на виниле к 40-летию альбома. Отмечая сорок лет с момента своего первого релиза в июне 1985 года, OMD с гордостью представляет расширенное юбилейное переиздание своего прорывного альбома «Crush», который покорил американский рынок. Изначально спродюсированный Стивеном Хейгом, Crush включал в себя такие синглы, как «So In Love» и «Secret», покорившие чарты, и стал знаковым альбомом OMD как в Великобритании, так и в США, где он остаётся единственным альбомом группы, вошедшим в топ-40 Billboard. Это подарочное издание было тщательно ремастерировано с оригинальных аналоговых лент и дополнено ранее не издававшимися треками из оригинальных многодорожечных записей, заново сведенными одним из основателей группы Полом Хамфрисом. В издание входят четыре ранее не издававшиеся песни, демо-записи, расширенные миксы, ремикс и 12" микс. В комплект также входит иллюстрированный буклет с редкими архивными фотографиями и содержательными новыми комментариями музыкального журналиста Джейсона Дрейпера, основанными на недавних интервью с Энди МакКласки.

Отзывы о товаре Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602478264269]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Crush (Remastered) So In Love, Secret, Bloc Bloc Bloc, Women Iii, Crush, 88 Seconds In Greensboro, The Native Daughters Of The Golden West, La Femme Accident, Hold You, The Lights Are Going Out, Bonus Tracks Wheels Of Steel, Lana Turner, Hold You (Rough), Choral, Lana Turner, Drift (Demo), All Or Nothing (Demo), So In Love (Special American Dance Remix), Secret (Extended Mix), La Femme Accident (12? Mix), Concrete Hands (Extended)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Crush — шестой студийный альбом британской электронной группы Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), выпущенный первоначально в 1985 году лейблом Virgin Records. Расширенное лимитированное издание на виниле к 40-летию альбома. Отмечая сорок лет с момента своего первого релиза в июне 1985 года, OMD с гордостью представляет расширенное юбилейное переиздание своего прорывного альбома «Crush», который покорил американский рынок. Изначально спродюсированный Стивеном Хейгом, Crush включал в себя такие синглы, как «So In Love» и «Secret», покорившие чарты, и стал знаковым альбомом OMD как в Великобритании, так и в США, где он остаётся единственным альбомом группы, вошедшим в топ-40 Billboard. Это подарочное издание было тщательно ремастерировано с оригинальных аналоговых лент и дополнено ранее не издававшимися треками из оригинальных многодорожечных записей, заново сведенными одним из основателей группы Полом Хамфрисом. В издание входят четыре ранее не издававшиеся песни, демо-записи, расширенные миксы, ремикс и 12" микс. В комплект также входит иллюстрированный буклет с редкими архивными фотографиями и содержательными новыми комментариями музыкального журналиста Джейсона Дрейпера, основанными на недавних интервью с Энди МакКласки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orchestral Manoeuvres In The Dark - Crush - deluxe (0602478264269) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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