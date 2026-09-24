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Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка

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Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 1
Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 2
Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 3
Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 4
Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Nature Always Wins
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 1
  • Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 2
  • Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 3
  • Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 4
  • Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863040741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Nature Always Wins
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Partly Of My Making, Versions Of You, Baby, Sleep, Placeholder, All Of Me, Ardour, Meeting Up, Why Must A Building Burn?, I Don t Know What I'm Doing, The Acid Remark, Feelings I m Supposed To Feel, Child Of The Flatlands
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка

"Nature Always Wins" - седьмой студийный альбом группы Maximo Park, выпущенный в 2021 году. NME пишет, что новая пластинка группы наполнена веселыми поп-песнями и интроспективными гимнами. Лимитированное в 500 копий издание на цветном бирюзовом виниле включает арт-принт, стилизованный под футбольную программку, созданную Bands FC. В начале 2000-х музыкальный мир подвергся новой волне пост-панка и гаражного рока, в следствии чего и появилась группа Maximo Park. Название квинтета Maxїmo Park происходит от Maximo Gomez Park, революционного очага кубинской столицы, где когда-то тайно встречались кубинские революционеры. В состав группы входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара) и Том Инглиш (ударные). Первые два альбома музыкантов стали золотыми в Великобритании, а их дебютник — "A Certain Trigger" — был номинирован на премию Mercury Prize.

Отзывы о товаре Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863040741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maximo Park
Альбом (сингл)
Nature Always Wins
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Partly Of My Making, Versions Of You, Baby, Sleep, Placeholder, All Of Me, Ardour, Meeting Up, Why Must A Building Burn?, I Don t Know What I'm Doing, The Acid Remark, Feelings I m Supposed To Feel, Child Of The Flatlands
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
"Nature Always Wins" - седьмой студийный альбом группы Maximo Park, выпущенный в 2021 году. NME пишет, что новая пластинка группы наполнена веселыми поп-песнями и интроспективными гимнами. Лимитированное в 500 копий издание на цветном бирюзовом виниле включает арт-принт, стилизованный под футбольную программку, созданную Bands FC. В начале 2000-х музыкальный мир подвергся новой волне пост-панка и гаражного рока, в следствии чего и появилась группа Maximo Park. Название квинтета Maxїmo Park происходит от Maximo Gomez Park, революционного очага кубинской столицы, где когда-то тайно встречались кубинские революционеры. В состав группы входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара) и Том Инглиш (ударные). Первые два альбома музыкантов стали золотыми в Великобритании, а их дебютник — "A Certain Trigger" — был номинирован на премию Mercury Prize.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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