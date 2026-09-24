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Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка

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Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 4
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 5
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 6
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 7
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 8
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 9
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Gods of Violence
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 4
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 5
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 6
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 7
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 8
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 9
  • Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719374
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361391638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Gods of Violence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalypticon, World War Now, Satan Is Real, Totalitarian Terror, Gods Of Violence, Army Of Storms, Hail To The Hordes, Lion With Eagle Wings, Fallen Brother, Side By Side, Death Becomes My Light
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж 180 г красного винила (переиздание 2025 года). Вышедший в 2017 году, Gods of Violence — четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator. Альбом сочетает в себе классическое агрессивное трэшевое звучание группы с мелодичными элементами и эпическими аранжировками, демонстрируя эволюцию коллектива, оставаясь при этом верным своим корням. В лирическом плане альбом исследует темы политической нестабильности, войны и сопротивления, выраженные в энергичном вокале Милле Петроццы и её социально значимых комментариях. Такие песни, как « Satan Is Real », « Totalitarian Terror » и заглавный трек « Gods of Violence », выделяются своей интенсивностью и мощным посылом. Альбом был хорошо принят критиками и поклонниками, дебютировав на первом месте в немецких чартах и ??укрепив статус Kreator как одной из самых долговечных и влиятельных групп трэш-метала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361391638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Gods of Violence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalypticon, World War Now, Satan Is Real, Totalitarian Terror, Gods Of Violence, Army Of Storms, Hail To The Hordes, Lion With Eagle Wings, Fallen Brother, Side By Side, Death Becomes My Light
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — ограниченный тираж 180 г красного винила (переиздание 2025 года). Вышедший в 2017 году, Gods of Violence — четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator. Альбом сочетает в себе классическое агрессивное трэшевое звучание группы с мелодичными элементами и эпическими аранжировками, демонстрируя эволюцию коллектива, оставаясь при этом верным своим корням. В лирическом плане альбом исследует темы политической нестабильности, войны и сопротивления, выраженные в энергичном вокале Милле Петроццы и её социально значимых комментариях. Такие песни, как « Satan Is Real », « Totalitarian Terror » и заглавный трек « Gods of Violence », выделяются своей интенсивностью и мощным посылом. Альбом был хорошо принят критиками и поклонниками, дебютировав на первом месте в немецких чартах и ??укрепив статус Kreator как одной из самых долговечных и влиятельных групп трэш-метала.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Kreator - Gods Of Violence (coloured) (0727361391638) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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