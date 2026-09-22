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Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка

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Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 1
Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 2
Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Night Before
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 1
  • Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 2
  • Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719363
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Night Before
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, Norwegian Stars, More, One Two Three, George's Caf?, Identical Twin, Encoded Love, How Can You Sleep, Sunday Afternoon, Danger Zone
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж 180 г винила цвета «дым» с вкладышем в роскошном конверте с отделкой из ламинированной кожи. Тираж всего 1000 пронумерованных экземпляров. (Переиздание 2025 года). Седьмой альбом бельгийской группы Hooverphonic «The Night Before », вышел в 2010 году и ознаменовал собой новый этап в её жизни. Вокалистка Гейке Арнарт покинула группу, и её заменила Ноэми Вольфс. Новый состав оказался весьма удачным, и альбом стал платиновым в Бельгии. Два сингла « The Night Before » и « Anger Never Dies » вошли в пятёрку лучших фламандского чарта. Альбом «The Night Before» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на дымчатом виниле. Он включает в себя вкладыш и поставляется в обложке с кожаным ламинатом.

Отзывы о товаре Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
The Night Before
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anger Never Dies, The Night Before, Heartbroken, Norwegian Stars, More, One Two Three, George's Caf?, Identical Twin, Encoded Love, How Can You Sleep, Sunday Afternoon, Danger Zone
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — лимитированный тираж 180 г винила цвета «дым» с вкладышем в роскошном конверте с отделкой из ламинированной кожи. Тираж всего 1000 пронумерованных экземпляров. (Переиздание 2025 года). Седьмой альбом бельгийской группы Hooverphonic «The Night Before », вышел в 2010 году и ознаменовал собой новый этап в её жизни. Вокалистка Гейке Арнарт покинула группу, и её заменила Ноэми Вольфс. Новый состав оказался весьма удачным, и альбом стал платиновым в Бельгии. Два сингла « The Night Before » и « Anger Never Dies » вошли в пятёрку лучших фламандского чарта. Альбом «The Night Before» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на дымчатом виниле. Он включает в себя вкладыш и поставляется в обложке с кожаным ламинатом.
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