Описание товара Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж 180 г винила цвета «дым» с вкладышем в роскошном конверте с отделкой из ламинированной кожи. Тираж всего 1000 пронумерованных экземпляров. (Переиздание 2025 года). Седьмой альбом бельгийской группы Hooverphonic «The Night Before », вышел в 2010 году и ознаменовал собой новый этап в её жизни. Вокалистка Гейке Арнарт покинула группу, и её заменила Ноэми Вольфс. Новый состав оказался весьма удачным, и альбом стал платиновым в Бельгии. Два сингла « The Night Before » и « Anger Never Dies » вошли в пятёрку лучших фламандского чарта. Альбом «The Night Before» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на дымчатом виниле. Он включает в себя вкладыш и поставляется в обложке с кожаным ламинатом.