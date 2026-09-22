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GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка

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GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 1
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 2
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 3
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 4
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 5
GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 1
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 2
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 3
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 4
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 5
  • GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XXIM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Xxim
Barcode
[0196587769918]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than You Think, Glimmerings, Saturnine, Glow, Friday Film Special, Soon Comes Night, An Unbroken Thread Of Awareness, We May Not Stay, Everything Is Going To Be OK, Last Breath, You’re Stronger Than You Think (Revisit), Parasite, Sanctuary, Erased By Sunlight
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка

GoGo Penguin возвращаются со своим новым альбомом «Все будет хорошо». Новый барабанщик, новый лейбл и слегка обновленный и развитый звук - манчестерское трио отправляется в свое акустическое путешествие. Первое предвкушение грядущей эры – новый сингл Glimmerings.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XXIM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Xxim
Barcode
[0196587769918]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
GoGo Penguin
Альбом (сингл)
Everything Is Going To Be Ok
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stronger Than You Think, Glimmerings, Saturnine, Glow, Friday Film Special, Soon Comes Night, An Unbroken Thread Of Awareness, We May Not Stay, Everything Is Going To Be OK, Last Breath, You’re Stronger Than You Think (Revisit), Parasite, Sanctuary, Erased By Sunlight
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
GoGo Penguin возвращаются со своим новым альбомом «Все будет хорошо». Новый барабанщик, новый лейбл и слегка обновленный и развитый звук - манчестерское трио отправляется в свое акустическое путешествие. Первое предвкушение грядущей эры – новый сингл Glimmerings.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GoGo Penguin - Everything Is Going To Be Ok (coloured) (0196587769918) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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