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Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка

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Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 2
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 3
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 4
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 5
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 6
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 7
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 8
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Like An Ever Flowing Stream
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 2
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 3
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 4
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 5
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 6
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 7
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 8
  • Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Like An Ever Flowing Stream
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overide of the Overture, Soon to Be Dead, Bleed for Me, And So Is Life, Dismembered, Skin Her Alive, Sickening Art, In Death's Sleep, Deathevocation, Defective Decay
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка

Like an Ever Flowing Stream — дебютный студийный альбом шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенный первоначально в 1991 году на лейбле Nuclear Blast. Издание на виниле. Группа Dismember, основанная в 1988 году Робертом Зеннебеком, Дэвидом Бломквистом и Фредом Эстбю в Стокгольме, Швеция, давно считается одним из основоположников звучания шведского дэт-метала, наряду с другими пионерами, такими как Entombed, Grave и Unleashed. В 1991 году свет увидел их первый альбом Like An Everflowing Stream, записанный Томасом Скогсбергом в легендарной теперь уже студии Sunlight Studios при участии Ричарда Кабесы на бас-гитаре. Этот альбом сегодня считается классикой жанра дэт-метал.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629668419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Like An Ever Flowing Stream
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overide of the Overture, Soon to Be Dead, Bleed for Me, And So Is Life, Dismembered, Skin Her Alive, Sickening Art, In Death's Sleep, Deathevocation, Defective Decay
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Like an Ever Flowing Stream — дебютный студийный альбом шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенный первоначально в 1991 году на лейбле Nuclear Blast. Издание на виниле. Группа Dismember, основанная в 1988 году Робертом Зеннебеком, Дэвидом Бломквистом и Фредом Эстбю в Стокгольме, Швеция, давно считается одним из основоположников звучания шведского дэт-метала, наряду с другими пионерами, такими как Entombed, Grave и Unleashed. В 1991 году свет увидел их первый альбом Like An Everflowing Stream, записанный Томасом Скогсбергом в легендарной теперь уже студии Sunlight Studios при участии Ричарда Кабесы на бас-гитаре. Этот альбом сегодня считается классикой жанра дэт-метал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - Like An Ever Flowing Stream (4065629668419) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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