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Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка

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Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 1
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 2
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 3
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 4
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 5
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 6
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 7
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 8
Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 1
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 2
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 3
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 4
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 5
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 6
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 7
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 8
  • Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548028591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
We Will F**k You Up (Gerd Janson Rmx), The Witness (Medlar Rmx) (Ft Dele Sosimi), This Fire (James Welsh Rmx), This Fire (See Thru Hands Rmx), Love Is With You (Hot Toddy Rmx), Barefooted (Soulphiction Roller Skating Mix), Is This All It Seems? (Ron Basejam Rmx), SOS (Somethin' Sanctified Rmx), SOS (DJ Nature Rmx), Night Rain (Ilija Rudman’s Higher Ground Mix), We Will F**k You Up (Gerd Janson’s Vocoder Rmx), Is This All It Seems? (Ron Basejam Instrumental Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка

Подтверждая свой статус преданных законодателей вкуса, Crazy P обращаются к своим любимым продюсерам и представляют 12 безупречных ремиксов на свой любимый альбом 2019 года «Age Of The Ego». Космическое, насыщенное энергией и эклектичное путешествие по грувовым балеарским мотивам, биг-рум диско, дип-хаусу, лоу-фай и не только с артистами, которыми Crazy P восхищался, и друзьями, с которыми познакомился на своём пути. Ремикс Герда Янсона в стиле 80-х на «We Will F**k You Up» в итало-стиле даст старт релизу в виде дебютного цифрового сингла 8 июня. Другие ключевые треки — от Medlar и Dele Sosimi, которые представили хип-хоп-версию «The Witness». Hot Toddy (Крис Тодд из Crazy P) поднимает ставки на танцполе в песне «Love is With You», сохраняя при этом пышность и эмоциональность оригинала, а другой соучредитель Crazy P, Джеймс Барон, он же Рон Бейсджем, исполняет «Is This All That It Seems» в стиле диско, зажигательно и в четыре оборота. Ещё один яркий вклад внесли покойные Soulphiction, которые, к сожалению, ушли из жизни в промежутке между отправкой ремикса и его релизом. Его басовая версия «Barefooted» — это фанк-джем в стиле роллер-буги с обилием баса и конгами, который гарантированно заставит вас замереть. Crazy P — «Очень жаль, что Soulphiction так не хватает. Мы были его большими поклонниками все эти годы, и для нас большая честь получить от него по-настоящему аутентичный ремикс». «Age Of The Ego» — очень дорогой альбом для Crazy P. «Мы вложили в это детище много крови, пота и слёз, поэтому мы стремились сделать ремиксы идеальными, прибегнув к помощи очень талантливых продюсеров! DJ Nature, король андеграунда, привносит в «SOS» совершенно новую смелость с помощью бас-бочки, которая уносит вас в космос. Манчестерско-солфордский коллектив See Thru Hands привносит свежий, глубокий дурги-рок-диско. У Илии Рудмана неподражаемый стиль, и простота его ремикса — ключ к его красоте. Мы знали, что Джеймс Уэлш придаст нам жёсткости, и он, безусловно, справился с этим на «This Fire». Пропитанные аналоговым хаусом работы Something Sanctified, которые мы любим уже много лет, и дуэт… полностью обнулили этот микс, а вокодер в конце определенно стоил ожидания!». Аппетит к невероятно веселым и изысканным живым и диджейским выступлениям Crazy P по-прежнему высок, они продолжают оставлять свой след в ландшафте британской танцевальной музыки с плотным гастрольным графиком в 2022 году, создавая оригинальный материал Age Of The Ego и ремиксы все лето.

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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548028591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Crazy P
Альбом (сингл)
Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
We Will F**k You Up (Gerd Janson Rmx), The Witness (Medlar Rmx) (Ft Dele Sosimi), This Fire (James Welsh Rmx), This Fire (See Thru Hands Rmx), Love Is With You (Hot Toddy Rmx), Barefooted (Soulphiction Roller Skating Mix), Is This All It Seems? (Ron Basejam Rmx), SOS (Somethin' Sanctified Rmx), SOS (DJ Nature Rmx), Night Rain (Ilija Rudman’s Higher Ground Mix), We Will F**k You Up (Gerd Janson’s Vocoder Rmx), Is This All It Seems? (Ron Basejam Instrumental Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Подтверждая свой статус преданных законодателей вкуса, Crazy P обращаются к своим любимым продюсерам и представляют 12 безупречных ремиксов на свой любимый альбом 2019 года «Age Of The Ego». Космическое, насыщенное энергией и эклектичное путешествие по грувовым балеарским мотивам, биг-рум диско, дип-хаусу, лоу-фай и не только с артистами, которыми Crazy P восхищался, и друзьями, с которыми познакомился на своём пути. Ремикс Герда Янсона в стиле 80-х на «We Will F**k You Up» в итало-стиле даст старт релизу в виде дебютного цифрового сингла 8 июня. Другие ключевые треки — от Medlar и Dele Sosimi, которые представили хип-хоп-версию «The Witness». Hot Toddy (Крис Тодд из Crazy P) поднимает ставки на танцполе в песне «Love is With You», сохраняя при этом пышность и эмоциональность оригинала, а другой соучредитель Crazy P, Джеймс Барон, он же Рон Бейсджем, исполняет «Is This All That It Seems» в стиле диско, зажигательно и в четыре оборота. Ещё один яркий вклад внесли покойные Soulphiction, которые, к сожалению, ушли из жизни в промежутке между отправкой ремикса и его релизом. Его басовая версия «Barefooted» — это фанк-джем в стиле роллер-буги с обилием баса и конгами, который гарантированно заставит вас замереть. Crazy P — «Очень жаль, что Soulphiction так не хватает. Мы были его большими поклонниками все эти годы, и для нас большая честь получить от него по-настоящему аутентичный ремикс». «Age Of The Ego» — очень дорогой альбом для Crazy P. «Мы вложили в это детище много крови, пота и слёз, поэтому мы стремились сделать ремиксы идеальными, прибегнув к помощи очень талантливых продюсеров! DJ Nature, король андеграунда, привносит в «SOS» совершенно новую смелость с помощью бас-бочки, которая уносит вас в космос. Манчестерско-солфордский коллектив See Thru Hands привносит свежий, глубокий дурги-рок-диско. У Илии Рудмана неподражаемый стиль, и простота его ремикса — ключ к его красоте. Мы знали, что Джеймс Уэлш придаст нам жёсткости, и он, безусловно, справился с этим на «This Fire». Пропитанные аналоговым хаусом работы Something Sanctified, которые мы любим уже много лет, и дуэт… полностью обнулили этот микс, а вокодер в конце определенно стоил ожидания!». Аппетит к невероятно веселым и изысканным живым и диджейским выступлениям Crazy P по-прежнему высок, они продолжают оставлять свой след в ландшафте британской танцевальной музыки с плотным гастрольным графиком в 2022 году, создавая оригинальный материал Age Of The Ego и ремиксы все лето.
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Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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