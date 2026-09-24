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Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 1
Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 2
Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Seductiveness Of Decay
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 1
  • Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 2
  • Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719341
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Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361380571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Seductiveness Of Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Exquisite Torment Awaits, Heartbreak And S?ance, Achingly Beautiful, Wester Vespertine, The Seductiveness Of Decay, Vengeful Spirit, You Will Know The Lion By His Claw, Death And The Maiden, The Night At Catafalque Manor, Alison Hell
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом английской экстремальной метал-группы Cradle of Filth, первоначально выпущенный в 2017 году. Лимитированное издание на "золотом" виниле в гейтфолде. Лидер группы Дэни Филт сказал, что альбом «глубоко пропитан викторианским готическим ужасом, и поэтому название является отражением этого. «Cryptoriana» подразумевает увлечение викторианцев сверхъестественным, могильным и отвратительным. И подзаголовок «The Seductiveness of Decay» еще больше закрепляет это влечение к смерти и блестящему длительному процессу самоуничтожения».

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361380571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Seductiveness Of Decay
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Exquisite Torment Awaits, Heartbreak And S?ance, Achingly Beautiful, Wester Vespertine, The Seductiveness Of Decay, Vengeful Spirit, You Will Know The Lion By His Claw, Death And The Maiden, The Night At Catafalque Manor, Alison Hell
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Двенадцатый студийный альбом английской экстремальной метал-группы Cradle of Filth, первоначально выпущенный в 2017 году. Лимитированное издание на "золотом" виниле в гейтфолде. Лидер группы Дэни Филт сказал, что альбом «глубоко пропитан викторианским готическим ужасом, и поэтому название является отражением этого. «Cryptoriana» подразумевает увлечение викторианцев сверхъестественным, могильным и отвратительным. И подзаголовок «The Seductiveness of Decay» еще больше закрепляет это влечение к смерти и блестящему длительному процессу самоуничтожения».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cradle Of Filth - Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay (coloured) (0727361380571) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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