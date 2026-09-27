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Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка

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Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 1
Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 2
Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddha Bar - By Rich Vom Dorf &amp; Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719336
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974864764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rich.vom.Dorf.–Only You, Rich.vom.Dorf.–What A Good Night, Rich.vom.Dorf.–Nightshore, Rich.vom.Dorf.–Law Of Series, Rich.vom.Dorf.–Weekender, Rich.vom.Dorf.–Faded Memories, Rich.vom.Dorf.–Too Much, Rich.vom.Dorf.–Closed Eyes, Rich.vom.Dorf.–That Glory, Rich.vom.Dorf.–Love Addiction, Rich.vom.Dorf.–Tr?s Bien, Rich.vom.Dorf.–Reprise, Etziama–Mi Espada De Luz, P?rtl–Field, Lorence V, Determind–Em Di Chua Huong (Huong Pagoda) (Extended MIx), Kuks–Esperanza (Extended Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка

После Армена Мирана Доула и Кома Христоса Фуркиса – окунитесь в непринужденную элегантность Рича фон Дорфа. Восходящая звезда немецкой сцены, Рич изящно сочетает плавные электрогрувы, пикантные штрихи и мистический дух в стиле Buddha-Bar. Эта захватывающая подборка перенесет вас в мелодичное путешествие, где встречаются ритмы дип-хауса, этнические текстуры и атмосферные эмбиенты. Этот альбом, призванный сопровождать вас в течение всего дня, – настоящий звуковой кокон, которым можно наслаждаться без ограничений. Приятная музыкальная интерлюдия, где-то между чилл-электро, органичным даунтемпо и духовным лаунжем – идеально подходит для любителей свежего, легкого, опьяняющего звучания.

Отзывы о товаре Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974864764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rich.vom.Dorf.–Only You, Rich.vom.Dorf.–What A Good Night, Rich.vom.Dorf.–Nightshore, Rich.vom.Dorf.–Law Of Series, Rich.vom.Dorf.–Weekender, Rich.vom.Dorf.–Faded Memories, Rich.vom.Dorf.–Too Much, Rich.vom.Dorf.–Closed Eyes, Rich.vom.Dorf.–That Glory, Rich.vom.Dorf.–Love Addiction, Rich.vom.Dorf.–Tr?s Bien, Rich.vom.Dorf.–Reprise, Etziama–Mi Espada De Luz, P?rtl–Field, Lorence V, Determind–Em Di Chua Huong (Huong Pagoda) (Extended MIx), Kuks–Esperanza (Extended Mix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
После Армена Мирана Доула и Кома Христоса Фуркиса – окунитесь в непринужденную элегантность Рича фон Дорфа. Восходящая звезда немецкой сцены, Рич изящно сочетает плавные электрогрувы, пикантные штрихи и мистический дух в стиле Buddha-Bar. Эта захватывающая подборка перенесет вас в мелодичное путешествие, где встречаются ритмы дип-хауса, этнические текстуры и атмосферные эмбиенты. Этот альбом, призванный сопровождать вас в течение всего дня, – настоящий звуковой кокон, которым можно наслаждаться без ограничений. Приятная музыкальная интерлюдия, где-то между чилл-электро, органичным даунтемпо и духовным лаунжем – идеально подходит для любителей свежего, легкого, опьяняющего звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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