Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 719336
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974864764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rich.vom.Dorf.–Only You, Rich.vom.Dorf.–What A Good Night, Rich.vom.Dorf.–Nightshore, Rich.vom.Dorf.–Law Of Series, Rich.vom.Dorf.–Weekender, Rich.vom.Dorf.–Faded Memories, Rich.vom.Dorf.–Too Much, Rich.vom.Dorf.–Closed Eyes, Rich.vom.Dorf.–That Glory, Rich.vom.Dorf.–Love Addiction, Rich.vom.Dorf.–Tr?s Bien, Rich.vom.Dorf.–Reprise, Etziama–Mi Espada De Luz, P?rtl–Field, Lorence V, Determind–Em Di Chua Huong (Huong Pagoda) (Extended MIx), Kuks–Esperanza (Extended Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка
После Армена Мирана Доула и Кома Христоса Фуркиса – окунитесь в непринужденную элегантность Рича фон Дорфа. Восходящая звезда немецкой сцены, Рич изящно сочетает плавные электрогрувы, пикантные штрихи и мистический дух в стиле Buddha-Bar. Эта захватывающая подборка перенесет вас в мелодичное путешествие, где встречаются ритмы дип-хауса, этнические текстуры и атмосферные эмбиенты. Этот альбом, призванный сопровождать вас в течение всего дня, – настоящий звуковой кокон, которым можно наслаждаться без ограничений. Приятная музыкальная интерлюдия, где-то между чилл-электро, органичным даунтемпо и духовным лаунжем – идеально подходит для любителей свежего, легкого, опьяняющего звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974864764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
By Rich Vom Dorf & Ravin
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rich.vom.Dorf.–Only You, Rich.vom.Dorf.–What A Good Night, Rich.vom.Dorf.–Nightshore, Rich.vom.Dorf.–Law Of Series, Rich.vom.Dorf.–Weekender, Rich.vom.Dorf.–Faded Memories, Rich.vom.Dorf.–Too Much, Rich.vom.Dorf.–Closed Eyes, Rich.vom.Dorf.–That Glory, Rich.vom.Dorf.–Love Addiction, Rich.vom.Dorf.–Tr?s Bien, Rich.vom.Dorf.–Reprise, Etziama–Mi Espada De Luz, P?rtl–Field, Lorence V, Determind–Em Di Chua Huong (Huong Pagoda) (Extended MIx), Kuks–Esperanza (Extended Mix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
После Армена Мирана Доула и Кома Христоса Фуркиса – окунитесь в непринужденную элегантность Рича фон Дорфа. Восходящая звезда немецкой сцены, Рич изящно сочетает плавные электрогрувы, пикантные штрихи и мистический дух в стиле Buddha-Bar. Эта захватывающая подборка перенесет вас в мелодичное путешествие, где встречаются ритмы дип-хауса, этнические текстуры и атмосферные эмбиенты. Этот альбом, призванный сопровождать вас в течение всего дня, – настоящий звуковой кокон, которым можно наслаждаться без ограничений. Приятная музыкальная интерлюдия, где-то между чилл-электро, органичным даунтемпо и духовным лаунжем – идеально подходит для любителей свежего, легкого, опьяняющего звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Buddha Bar - By Rich Vom Dorf & Ravin (coloured) (3596974864764) виниловая пластинка