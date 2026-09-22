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Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка

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Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 11
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 12
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 13
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 14
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 15
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 16
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 17
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 18
Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aesop Rock; Tobacco
Альбом (сингл)
Malibou Ken
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 11
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 12
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 13
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 14
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 15
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 16
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 17
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 18
  • Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719317
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Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257025616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aesop Rock; Tobacco
Альбом (сингл)
Malibou Ken
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Corn Maze, Tuesday, Save Our Ship, Sword Box, Dog Years, Acid King, Suicide Big Gulp, 1 + 1 = 13, Churro, Purple Moss
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка

Aesop Rock — один из самых красноречивых MC на современной американской хип-хоп-сцене, известный своей насыщенной и абстрактной игрой слов. Для Malibu Ken он объединился с Tobacco, участником психоэлектронной группы Black Moth Super Rainbow и мастером доцифровых электронных инструментов, таких как аналоговые синтезаторы и магнитофоны. Его экспериментальные, часто дисторшированные биты создают захватывающую атмосферу и идеальную основу для повествования Aesop Rock.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aesop Rock; Tobacco - Malibou Ken (coloured) (0826257025616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257025616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aesop Rock; Tobacco
Альбом (сингл)
Malibou Ken
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Corn Maze, Tuesday, Save Our Ship, Sword Box, Dog Years, Acid King, Suicide Big Gulp, 1 + 1 = 13, Churro, Purple Moss
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Aesop Rock — один из самых красноречивых MC на современной американской хип-хоп-сцене, известный своей насыщенной и абстрактной игрой слов. Для Malibu Ken он объединился с Tobacco, участником психоэлектронной группы Black Moth Super Rainbow и мастером доцифровых электронных инструментов, таких как аналоговые синтезаторы и магнитофоны. Его экспериментальные, часто дисторшированные биты создают захватывающую атмосферу и идеальную основу для повествования Aesop Rock.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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