ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719310
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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445271108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Visitors, Head Over Heels, When All Is Said And Done, Soldiers, I Let The Music Speak, One Of Us, Two For The Price Of One, Slipping Through My Fingers, Like An Angel Passing Through My Room
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка
2LP — ограниченное издание Half-Speed ??Master Edition на тяжелом черном виниле весом 180 г, в разворотном конверте с поясом-оби и сертификатом подлинности, переизданном к 40-летию. Группа ABBA выпустила набор эксклюзивных виниловых пластинок для своего восьмого студийного альбома The Visitors. Это высококачественная аудиозапись, выполненная Майлзом Шоуэллом на половинной скорости в студии Abbey Road и последний альбом ABBA перед воссоединением. Это мрачный альбом, который даже Pitchfork успел оценить. Заглавный трек – настоящий хит, вошедший в классический сборник Hi Energy 2.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445271108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Visitors, Head Over Heels, When All Is Said And Done, Soldiers, I Let The Music Speak, One Of Us, Two For The Price Of One, Slipping Through My Fingers, Like An Angel Passing Through My Room
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
2LP — ограниченное издание Half-Speed ??Master Edition на тяжелом черном виниле весом 180 г, в разворотном конверте с поясом-оби и сертификатом подлинности, переизданном к 40-летию. Группа ABBA выпустила набор эксклюзивных виниловых пластинок для своего восьмого студийного альбома The Visitors. Это высококачественная аудиозапись, выполненная Майлзом Шоуэллом на половинной скорости в студии Abbey Road и последний альбом ABBA перед воссоединением. Это мрачный альбом, который даже Pitchfork успел оценить. Заглавный трек – настоящий хит, вошедший в классический сборник Hi Energy 2.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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