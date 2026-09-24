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Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)

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Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 1
Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 2
Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 3
Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 4
Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Емкость аккумулятора, мАч
260
  • Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
260
Напряжение аккумулятора, В
4
Высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х5
Вес, г.
240

Описание товара Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)

Аккумуляторная отвертка ЗУБР ОТР-4 Н20 - предназначена для вкручивания/выкручивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит). Особенности: Легкое и простое в обращении устройство для точных работ (сотовые телефоны, часы и игрушки); Встроенный литий-ионный элемент для беспроблемной работы без необходимости постоянной покупки сменных элементов; Возможность зарядки от адаптера любого мобильного телефона; Индикация процесса заряда с помощью светодиодов; Яркая головная подсветка для работы в условиях недостаточного освещения; Блокировка шпинделя для возможности ручного откручивания; Реверс; Набор из наиболее необходимых бит в комплекте; Дополнительный приспособление для намагничивания и размагничивания бит.



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
260
Напряжение аккумулятора, В
4
Высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка ЗУБР ОТР-4 Н20 - предназначена для вкручивания/выкручивания крепежных изделий (при установке соответствующих бит). Особенности: Легкое и простое в обращении устройство для точных работ (сотовые телефоны, часы и игрушки); Встроенный литий-ионный элемент для беспроблемной работы без необходимости постоянной покупки сменных элементов; Возможность зарядки от адаптера любого мобильного телефона; Индикация процесса заряда с помощью светодиодов; Яркая головная подсветка для работы в условиях недостаточного освещения; Блокировка шпинделя для возможности ручного откручивания; Реверс; Набор из наиболее необходимых бит в комплекте; Дополнительный приспособление для намагничивания и размагничивания бит.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка аккумуляторная для точных работ ЗУБР 4 Vmax, 20 бит, Профессионал (ОТР-4 Н20) - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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